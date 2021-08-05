Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 августа: 205 заболели, 5 скончались, 191 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 205 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 47 079 человек. Общее число умерших - 1004 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 191 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 44 146 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1929 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 304 человек.