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Общество5 августа 2021 8:00

«Разрез Кийзасский» переводит транспорт на экологичное топливо

Парк техники пополнился десятью самосвалов марки C&C TRUCKS N342, которые будут работать на сжиженном природном газе (СПГ).
Яков КРЫМСКИЙ
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Самосвалы грузоподъемностью 32 тонны будут перевозить уголь со склада на углепогрузочную станцию.

Самосвалы грузоподъемностью 32 тонны будут перевозить уголь со склада на углепогрузочную станцию.

На «Разрезе Кийзасский» в ближайшее время появятся десять самосвалов марки C&C TRUCKS N342, которые будут работать на сжиженном природном газе (СПГ).

Новые машины поступят в распоряжение подрядной организации, обслуживающей разрез, уже в этом месяце. Самосвалы грузоподъемностью 32 тонны будут перевозить уголь со склада на углепогрузочную станцию.

Каждый грузовик за месяц перевезет около 9 000 т угля. При этом протяженность трассы составляет 25 километров.

Главное преимущество эксплуатации подобных самосвалов – их минимальное воздействие на окружающую среду. Если при сжигании одной тонны дизельного топлива в атмосферу выбрасывается 3,15 тонн парниковых газов, то при использовании газа эта цифра в 1,5 раза ниже. Современное топливо снижает выбросы выхлопных газов. При сгорании оно не выделяет твердых частиц и сернистых соединений. Это на сегодняшний день самый безопасный вид топлива.

Производственная база, обслуживающая самосвалы, находится рядом маршрутом транспортировки угля. Сжиженным газом их заправляют на территории разреза с помощью мобильных заправочных комплексов.

Стоит отметить, что сам СПГ производится на единственном за Уралом заводе, который находится в Новокузнецком районе.

При подготовке водителей газомоторных самосвалов им дают необходимые знания по эксплуатации газобаллонного оборудования. Штат расширяется, и сегодня разрез активно ведет набор шоферского состава.

Добавим, что разрез «Кийзасский» – единственное угольное предприятие Кузбасса, которое использует для перевозки угля самосвалы, работающие на СПГ. В конце 2020 года предприятие договорилось с подрядной компанией о введении в эксплуатацию 20 самосвалов марки C&C TRUCKS N342.

Конечная цель руководства разреза – полностью отказаться от использования дизельного транспорта и перевести на природный газ и электрические двигатели 100% техники.

В целом 30 самосвалов, работающих на СПГ, будут потреблять около 3 200 тонн газа в год. Это позволит отказаться от потребления порядка 2 900 тонн дизельного топлива, а ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу будут значительно сокращены. В цифрах среда получит почти 1 500 тонн оксида углерода, более 150 кг углеводорода и более 90 кг окислов азота меньше, чем при работе на дизеле.

Добавим, что разрез «Кийзасский» – единственное угольное предприятие Кузбасса, которое использует для перевозки угля самосвалы, работающие на СПГ.

ЭкологияЭкология и промышленность