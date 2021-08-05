Депутат от Кузбасса предложил расширить программу переселения с подработки

Дом киселевчан Капустиных на отводе шахты "Тайбинская", где работал глава семьи, первоначально не включили в списки на расселение.

Переселение с подработанных территорий идет в Кузбассе хорошими темпами: за полгода сотни семей перебрались из бараков в комфортное и просторное жилье. Вместе с тем проявляются и недостатки федеральной программы, из-за которых часть ее потенциальных участников остается за бортом. В некоторых случаях людям приходится отстаивать свое право на переезд за бюджетный счет в суде. Депутат Госдумы РФ от Кузбасса Дмитрий Исламов, один из авторов закона об увеличении финансирования на переселение с подработки, предлагает расширить узкие места программы.

Напомним, за три ближайших года Кузбасс получит из федеральной казны рекордные десять с лишним миллиардов рублей на переселение жильцов бараков, расположенных на подработанных закрытыми шахтами территориях. Это 5398 семей в Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске. Кратно увеличить финансирование, а значит, и темпы переселения, удалось благодаря тому, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев неоднократно поднимал эту тему на самом высоком уровне. В результате были приняты поправки в проект закона о федеральном бюджете.

Без суда и волокиты

Один из разработчиков этих поправок - депутат от Кузбасса Дмитрий Исламов, который не понаслышке знает о проблеме жилья на подработке. Потому и большинство обращений, которые приходят в приемную депутата, связаны с участием в федеральной программе. Каждый день команда Исламова рассматривает 10-20 вопросов от людей, желающих в нее войти. На часть из них помогает ответить маршрутная карта из девяти шагов - ее можно найти в социальных сетях парламентария. Но определенный круг вопросов действующее законодательство не охватывает, и людям приходится добиваться справедливости в суде, в чем парламентарий и его помощники тоже содействуют.

- Например, люди живут на территории, признанной подработанной со времен ликвидации предприятия, но почему-то они не вошли в списки на переселение (их утверждает Министерство энергетики РФ. - Прим. авт.), - объясняет Дмитрий Исламов. - Им не остается ничего другого, как доказывать свое право на включение в программу в суде. И только после решения суда они попадают в эти списки и получают необходимую помощь. На мой взгляд, если есть заключение специализированной организации о том, что территория - подработанная, Минэнерго должно включать его в списки автоматически.

Галина Капустина на крыльце своего дома на улице Солнечная.

Второй важный критерий включения в программу переселения - состояние дома. Есть четкое требование: он должен обветшать не менее чем на 70%. Потому и получается, что на одной улице часть бараков сносят, а часть ждет своей очереди, которая все равно наступит через два-три года. Но ведь люди живут здесь и сейчас, фактически - над выработками: с метаном в погребах и всеми вытекающими. Значит, нужно найти законодательный механизм, чтобы и маловетхие дома, которые уже есть в списке, начать расселять сегодня, а не через три года, заключает собеседник газеты. Сейчас команда Исламова подсчитывает, сколько таких домов в Кузбассе.

Другая распространенная проблема, которую можно только предотвратить, - так называемая поздняя прописка. Попасть в программу переселения пытаются жильцы бараков над выработками, которые въехали в них недавно. Но по закону справить новоселье за счет федерального бюджета могут только собственники, которые проживали на подработанной территории на момент ликвидации шахты. Ограничить людей в продаже такого жилья нельзя: это их право распоряжаться частной собственностью. Но покупатель обязательно должен быть проинформирован, что эта недвижимость находится на подработанной территории и пойдет на снос, считает депутат.

Мало расселить бараки - нужно еще их снести. А вот это уже в федеральный бюджет не заложено. Обязанность по сносу домов на подработке ложится на плечи муниципалитетов, в бюджете которых, как правило, средств на это нет. Одна из задач для Госдумы на осеннюю сессию - принять изменение в законодательство, предусматривающее выделение федеральных денег именно на снос бараков. Сделать это будет непросто, полагает Дмитрий Исламов, но Кузбасс с такими предложениями выступать намерен.

Отметим, что позиция Исламова по поводу необходимости совершенствовать программу переселения с подработки полностью совпадает с мнением областных властей. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев создал специальную рабочую группу, которая следит за реализацией программы в регионе. В нее вошли заместитель губернатора по промышленности, транспорту и связи Андрей Панов, мэры шахтерских городов, профильные специалисты. Очередное заседание группы состоялось на прошлой неделе в Прокопьевске. Главы территорий отчитались о том, какими тепами идет переселение. Так, по состоянию на конец июня новоселье справила 351 прокопьевская семья - это примерно половина от годового плана. Выдерживать его очень важно, поскольку от этого зависит очередное поступление денег на переселение из федерального центра.

Дмитрий Исламов в гостях у Капустиных, которые скоро переедут из аварийного дома. Но для этого им прошлось пройти через суд.

Квартира - каждой семье

Сама по себе программа переселения с подработки очень хорошая и эффективная, подчеркнул принимавший участие в заседании Дмитрий Исламов: она позволяет реально улучшить жилищные условия людей. Депутат привел в пример семью Ивановых из Прокопьевска, в гостях у которых побывал в июле. Семь человек - мама, трое ее взрослых дочерей и двое внуков - жили на 50 квадратных метрах. На деньги, выплаченные по программе, семья смогла купить четыре квартиры: социальная выплата рассчитывается исходя из количества проживающих и не зависит от метража старого дома. Средняя дочь Мария выбрала себе жилье в районе Тырган. Ивановы захотели остаться в родном городе. Между тем программа предусматривает, что переселенцы могут использовать выплату для покупки жилья в любой точке страны.

Программа движется, и хорошими темпами, резюмирует Дмитрий Исламов, но и вопросов по мере ее реализации меньше не становится. По просьбе руководства региона парламентарий на днях встречался с представителями Минэнерго, курирующими программу. Как результат - проект поправок в Постановление Правительства РФ, которые должны снять ряд ограничений с программы. После согласования на региональном уровне документ вернется в Москву для последующего принятия.

Программу переселения с подработанных территорий закрытых шахт Минэнерго России приняло еще в 1994 году. По ней за 25 лет 42 тысячи семей в шахтерских городах страны получили новое жилье. Оставалось еще 11 тысяч, и большинство из них - в Кузбассе. Но процесс шел медленно: на одной территории в год переселяли по три десятка семей. Например, в Прокопьевске в 2018 году новоселье справили 36. Такими темпами переселение длилось бы десятилетия. В 2018 году на совещании, посвященном развитию ТЭК, в Кемерове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обозначил проблему перед президентом страны. Тогда Владимир Путин распорядился завершить переселение с подработки до 2025 года. Затем губернатор Кузбасса многократно поднимал эту тему уже в Москве и добился решения. Президент дал еще одно поручение - уже за три года расселить. Этот же вопрос представители Кузбасса постоянно поднимали на всех комиссиях и комитетах в Госдуме - на всех этапах: вносили поправки в бюджет, объясняли, почему их принятие так важно для угольных регионов в целом, и тем более - для Кемеровской области.

Раньше прокопчане Ивановы всемером ютились на 50 квадратных метрах. Программа позволила купить матери и ее трем взрослым дочерям с детьми по отдельной квартире. Дмитрий Исламов приехал в гости к средней - Марии. Девушка выбрала жить на Тыргане.

Справка «КП»

В 2019 году зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов подготовил протокольное поручение Думы, цель которого - запросить Правительство: какие меры будут приняты и сколько денег будет заложено в бюджет, чтобы выполнить президентское распоряжение. Поручение парламентарии поддержали, как и в дальнейшем сами поправки в закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

Как результат упорной работы региональной власти и депутатского корпуса - финансирование удалось кратно увеличить. Например, в Прокопьевске с 76 млн рублей в 2018 году до 1,5 млрд в 2021 году. На 2023 год эта сумма составляет уже более двух миллиардов. В целом бюджет российской трехлетней программы расселения из домов над шахтными выработками - 13,5 млрд рублей, из которых 10,3 получит Кузбасс. Для сравнения: за 22 года весь объем финансирования на переселение с подработки для региона составил 18 млрд рублей.