Кузбассовцы выиграют три медали в Токио

Никто из спортсменов, представляющих наш регион на летних Олимпийских играх в Японии, не останется без наград. Фото: Федерация спортивной борьбы России.

Сегодня вступил в борьбу борец-вольник Заурбек Сидаков. На старте соревнований в весовой категории до 74 килограммов россиянин прошел Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау). В четвертьфинале он победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6. А затем вышел и в финал Олимпиады, одержав досрочную победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана (11:0). Финал состоится завтра, 6 августа.

Тем самым Сидаков гарантировал себе и сборной России как минимум серебряную медаль.

Заурбек родился в Беслане. Представляет в Японии Ханты-Мансийский автономный округ и Кузбасс. Он - двукратный чемпион мира по вольной борьбе.

Сегодня же бронзовую медаль завоевал боксер Глеб Бакши, еще один представитель Кузбасса на играх, выступавший в весовой категории до 75 килограммов. Он в полуфинальном поединке раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузу со счетом 4:1, над которым на прошедшем чемпионате мира взял верх ровно с таким же счетом.

- Я недоволен в первую очередь собой. Нельзя давать судьям возможности. Я допустил достаточно ошибок, надо работать над этим, - прокомментировал спортсмен результат боя.

Напомним, что в первый день августа серебро в соревнованиях женщин-гимнасток на разновысоких брусьях выиграла воспитанница ленинск-кузнецкой спортшколы олимпийского резерва Анастасия Ильянкова.