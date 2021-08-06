Фестиваль уличных культур, ледовое шоу и помощь бездомным животным: как интересно провести выходные в Кемерово

Первый в этом году фестиваль уличных культур. Фото: Дворец молодежи.

Дух свободы и творчества

Знакомимся с уличными культурами на городском фестивале.

В Кемерове состоится первый в этом году фестиваль уличных культур. Вы знаете кто такие битбоксеры, стэндаперы, биттмэйкеры? В любом случае это удачный способ не только пополнить свой багаж знаний, но и познакомиться с местными представителями этого творчества. Также в программе выступление рэперов, рокеров, бардов и представителей других музыкальных направлений. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс художников. В нем примут участие таланты, которым предстоит на заданную тематику оригинально расписать специально подготовленные формы. Тематика - творчески город.

- Культура - необъятное понятие, вмещающее в себя дух свободы и идейной разносторонности, особенно, когда речь заходит об уличной культуре, - отметил Евгений Никитин, культорганизатор Дворца молодежи. - Мы еще принимаем заявки на участие. Напишите нам, если вы читаете рэп или играете на гитаре на набережной и хотите чтобы об этом узнало еще больше людей. Вы или ваш знакомый занимается стендапом? Свяжитесь с нами. Мы ищем уникальных Творцов Города, готовых показать себя. Любой человек, который занимается искусством, может стать участником фестиваля.

Заявки на участие от желающих принимаются по телефону (384-2) 75-79-25. Но если не успеете, не беда: можно просто прийти в день проведения мероприятия и представить свое творчество на суд публики на любой свободной площадке.

Арт-пространство «Контейнер»

Дворец молодежи

ул. Рукавишникова, 15, т.: (384-2) 75-79-25

7 августа, начало в 17.00

Вход свободный

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Уникальное представление цирка на льду. Фото: Надежда КРЕНЕВА.

Пугающее «Колесо смерти» и забавные снеговики

Смотрим уникальное представление цирка на льду.

В столице Кузбасса гастролирует цирк на льду «Айсберг». И кемеровчане, посмотревшие первые представления, единодушны в своей оценке: это незабываемое зрелище. Главная особенность представления - все участники программы, включая гимнастов и эквилибристов, катаются на коньках. А номер со снеговиками, прыгающих на коньках через скакалки по одному, парами, тройками и целой группой, заставит вас не только улыбнуться, но и затаив дыхание следить: получится - не получится.

Цирковое ледовое шоу оценят и поклонники фигурного катания: хотя в программе нет тройных и четверных прыжков или умопомрачительных каскадов, но зрелищные, красивые поддержки и хореография номеров остаются на высоте!

Порадуют зрителей и животные: собаки породы самоеды продемонстрируют чудеса ловкости, а белые медведи - свои способности танцевать и даже... петь! К слову, это единственный в мире номер с этими обитателями Арктики.

И никого не оставит равнодушным «колесо смерти» - уникальный аттракцион, на котором артисты выполняют все трюки почти под самым куполом цирка и без всякой страховки!

Яркие краски, адреналин, драйв, зажигательная музыка и сказочное настроение - все это ждет вас на манеже Кемеровского цирка. Не пропустите!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

7 и 8 августа, начало в 16.00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей

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Зрители вечернем кинопоказе увидят фильм об известном джазмене. Фото: Московский джазовый оркестр.

Импровизация Игоря Бутмана

Смотрим документальный фильм о выдающемся российском джазмене.

В очередном вечернем кинопоказе под открытым небом от «Кузбасскино» зрители увидят документальный фильм об известном джазмене Игоре Бутмане, в контексте современной международной жизни. Подробности репетиций и концертов, семейные традиции и друзья музыканта, открывают интересную картину бытия человека, стремящегося к своей мечте. Как мальчику из советского Ленинграда удалось шагнуть в большой мир джазовой музыки? В фильме принимают участие много легендарных личностей. Среди них: многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов, выдающиеся джазмены - Давид Голощекин и Николай Левиновский, певец Сергей Мазаев. Мы узнаем, какую роль в жизни Игоря Бутмана сыграли Сергей Курехин, Дэйв Брубек, Уинтон Марсалис. Билл Клинтон и множество других общественных деятелей и мастеров искусства. Ну и конечно, послушаем джаз, ведь фильм о музыканте не может пройти без музыки.

Добавим, что даже дождь не станет помехой кинопоказу: в таком случае его просто перенесут в кинозал «Альтернатива».

Эвент-парк «Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-30-31

6 и 7 августа, начало в 22.00

Цена билетов: 200 рублей

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Кемеровские библиотекари приглашают помочь кошкам и собакам из приюта. Фото: библиотека Кузбасса для детей и молодежи на Ленина.

Подарок братьям меньшим

Учим детей ответственному отношению к животным.

К международному дню бездомных животных, который отмечают 16 августа, кемеровские библиотекари приглашают помочь кошкам и собакам из приюта. Для этого необходимо принести в библиотеку ненужные вещи, которые стоят без дела или занимают место в шкафу: трикотаж, легкие пледы, полотенца, футболки, носки, разные ткани. Участники мероприятия вместе с библиотекарем свяжут для животных разноцветные коврики, которые станут приятной подстилкой для них. Коврики для животных пригодятся в приюте в прохладное время года: морозной зимой и дождливой осенью.

Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи на Ленина

пр. Ленина, 71, т.: (384-2) 35-19-43

6 и 11 августа с 15.00 до 16.00

Вход свободный