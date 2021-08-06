В СУЭК определены лучшие команды ВГК предприятий подземной угледобычи

Командам также нужно было правильно и быстро потушить настоящий пожар как на открытом пространстве, так и в учебной выработке. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

На старт вышли семь команд. Пять из них представляли шахты кампании «СУЭК-Кузбасс». Еще одна команда приехала с Дальнего Востока - Шахтоуправление Восточное АО «Приморскуголь» (СУЭК). И вне конкурса выступали горноспасатели Разрезоуправления СУЭК-Кузбасс.

Соревнования проводились в нескольких этапов. В качестве судей выступали не только сотрудники компании, но и представители подразделений военизированных горноспасательных частей МЧС. В Центре подготовке и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» командам необходимо было подтвердить свои теоретические знания правил безопасности и выполнить на тренажере «виртуальная шахта» тушение пожара. Причем, по ходу движения к месту ликвидации аварии в конвейерном штреке VR-шахты горноспасатели сталкивались с рядом непредвиденных испытаний. Не всем удалось без потерь пройти виртуальные «обрушения» и «задымленные участки», вовремя предотвратить «взрыв угольной пыли». Тем значимее в условиях тренинга отработка максимальной слаженности действий, постоянной тесной координации со штабом по ликвидации аварии.

Соревнования проводились в нескольких этапов. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Командам также нужно было правильно и быстро потушить настоящий пожар как на открытом пространстве, так и в учебной выработке. Правильность судьи оценивали с помощью онлайн трансляции.

Местом для выполнения заданий «Разведка» и «Оказание первой медицинской помощи» с выполнением реанимационных действий стала шахта имени С. М. Кирова. Команды обследовали выработку, оказывали первую помощь пострадавшим, роль которых выполняли манекены, и проводили реанимационные мероприятия на поверхности. Именно «Разведка» и «ИКГК» (изолированная компрессия грудной клетки), лучше всего проявляли качества, необходимые вспомогательным горноспасателям.

- Команды выступают сильные, хорошо подготовленные, - говорит командир отделения ВГК шахты имени А. Д. Рубана Василий Потапенко. - Сложно бывает выдерживать напряжение соревнований. Поэтому, необходимо успокоиться и правильно, взвешенно принимать решения. От этого и в конкурсе, и, главное, в реальной работе зависит командный успех.

Заключительный этап «Здоровье» включал в себя горноспасательную комбинированную спортивно-прикладную эстафету, бег на сто метров и перетягивание каната. Здесь участникам наряду с профессиональными навыками - пробежать по бревну с двумя огнетушителями, включиться в респиратор и проползти в нем терренкур, правильно присоединить пожарный рукав к гидранту - нужно было проявить силовую выносливость и командный дух.

По итогам всех этапов соревнований были определены победители в нескольких номинациях - как индивидуальных, так и командных.

Наибольшее количество баллов, завоевав первое место, набрала команда шахтоуправления «Комсомолец». Представители этого же предприятия отличились еще в четырех номинациях: «Лучший командир отделения ВГК» - Дмитрий Майзель; «Лучший боец ВГК» - Артем Тимонин; «Лучший техник-механик» - Вадим Цветков; «Лучший руководитель горноспасательных работ (руководитель ВГК)» - Олег Юрченко.

Наибольшее количество баллов, завоевав первое место, набрала команда шахтоуправления «Комсомолец». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

По традиции предприятию-победителю вместе с кубками и медалями вручено переходящее «Знамя Победы».

Серебряным призером стала команда шахты имени А. Д. Рубана. Главный инженер этого предприятия Евгений Прекин признан «Лучшим руководителем ликвидации аварии»

«Бронза» у команды шахты имени С. М. Кирова, всего на 0,8 балла опередившей в общем зачете шахту имени В. Д. Ялевского.

Поздравляя участников с завершением соревнований, заместитель генерального директора - директор по производственному контролю и охране труда АО «СУЭК-Кузбасс» Юрий Иванов поблагодарил за высокий уровень готовности команд. Но при этом искренне пожелал, чтобы необходимость применения горноспасательных навыков как можно реже возникала в обычной шахтерской работе.