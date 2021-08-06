Возвращение вице-чемпионки Олимпиады в родной Кузбасс задержалось из-за непогоды

Делегация встречающих ее ждала все это время. Фото: Instagram/nastyailyankova.

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова вернулась в Кузбасс. Однако, из-за погодных условий самолет сделал вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Спортсменка должна была прилететь в аэропорта имени Алексея Леонова города Кемерово. Авиарейс «Аэрофлот» из Шереметьево согласно расписанию приземлился бы в шахтерскую столицу в 7.00, но его задержали до 10.15. Справочная аэропорта рассказал, что причиной задержки стал густой туман, который покрыл все районы Кемерова. Синоптики уточнили, что такие туманы являются характерным явлением для августа.

— К сожалению, из-за тумана самолет приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, — сообщили в справочной аэропорта имени Алексея Леонова.

Делегация встречающих ее ждала четыре часа, изнывая о нетерпения. Возвращения спортсменки ожидали все три ее тренера, семья, Министерство Физической Культуры и Спорта Кузбасса, представители спортшколы олимпийского резерва, журналисты. Более 50 человек с букетами цветов, воздушными шарами собрались поблагодарить спортсменку за победу. Родные не видели девушку более полугода из-за коронавирусных ограничений. Напомним, что Анастасия Ильянкова в личном первенстве завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. На разновысоких брусьях спортсменка показала отличный результат, за свое выступление набрала 14,833 балла.