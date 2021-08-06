В Кузбассе пройдет чемпионат мира по парашютному спорту

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Мондиаль-2020 - так называется чемпионат мира по парашютному спорту, который пройдет в Кузбассе в субботу, 7 августа. Об этом сообщили в Администрации Правительства Кузбасса. Из названия можно понять, что это масштабное мероприятие должно было пройти в прошлом году, однако пандемия разрушила эти планы. Однако в этом году четыре части света - Южная и Северная Америка, Европа, Азия и Африка - представят своих спортсменов. Всего их будет 550 - из 32 стран мира.

В качестве дропзон - специальных мест, где выполняются прыжки с парашютом - были выбраны площадки «Кемерово-Северный» и «Танай». Эти аэродромы многократно принимали соревнования как российского, так и международного уровней. Стоит отметить, что «Танай» не только лучшая дропзона в России - так считает все сообщество парашютистов - но и самая колоритная, а главное - самая оснащенная в техническом плане.

Чемпионат пришлось разделить на две недели из-за необходимости соблюдения антиковидного протокола. Всего чемпионат включает семь направлений парашютного спорта. Так, в первую неделю спортсменов и болельщиков ждут: групповая акробатика, купольное пилотирование и скоростное падение. А во вторую - артистические дисциплины, купольная акробатика и вингсьют-дисциплины. То есть в целом шесть направлений, которые пройдут на «Танае».

На кемеровском аэродроме участников ожидают классические дисциплины, в которых важна точность приземления в определенную зону. Спортсмену нужно спрыгнуть с самолета, раскрыть парашют - логично, что без этого никак - и приземлиться в специальный круг, внутри которого мишень диаметром 2 см, то есть размером с двухрублевую монету. В нее нужно попасть пяткой. Если парашютисту удалось точно попасть в цель, срабатывает датчик, который издает сигнал. Тогда зрители понимают, что спортсмен приземлился, что называется, «в ноль».

Спортсменов ждут разные, уникальные для каждого направления задачи. Например, в вингсьют-дисциплинах используется специальный костюм-крыло, с помощью которого можно выполнять планирующий полет - как белка-летяга. В скоростном падении парашютисты, камнем летя вниз, могут набрать скорость до 550 км/ч. Артистические дисциплины оправдывают свое название, так как они позволяют увидеть в небе целые танцы. А купольное пилотирование считается самым зрелищным направлением, потому что самое интересное происходит не высоко в небе, а прямо перед глазами у зрителей: спортсмен пролетает мимо на огромной скорости, при этом касаясь ногой воды свуп-понда - специального искусственного водоема. При этом оценивается скорость, точность попадании в специальные зоны и дальность. Скорость может варьироваться около 100-180 км/ч.

Во время чемпионата, а точнее по его завершении, всех ждет мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ». Первый такой фестиваль был в 2019 году в рамках чемпионата России. В этот раз «НЕБОФЕСТ» - это финал самого масштабного в истории чемпионата мира, и состоится он 15 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». Всех участников ждут авиашоу, выставка самолетов и вертолетов, воздушные шары и прыжки с парашютом: можно научиться укладывать парашют, попробовать прыгнуть в тандеме или в очках виртуальной реальности.

То, что фестиваль назван мультиформатным, вполне оправдано. И для взрослых, и для детей будут работать спортивные площадки: прыжки и тренировки на разных батутах и полотнах, фитнес, большая детская зона. Но «НЕБОФЕСТ» посвящен не только теме спорта. Ведь на нем можно будет посетить еще и арт-квартал с магазинами изделий ручной работы и мастер-классами, граффити-фестиваь, а также фуд-корт и фуд-шоу. И все это под приятную живую музыку лучших кемеровских исполнителей. А в конце дня - концерт Найка Борзова и группы «Маша и Медведи», исполняющих музыку в стиле рок, а также выступление Вани Дмитриенко - юного поп-музыканта.