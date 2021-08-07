Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 августа: 194 заболели, 4 скончались, 199 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 194 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 47 469 человек. Общее число умерших - 1013 за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 199 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 44 541 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1915 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 467 человек.