У жителей Новокузнецка с транспортных карт списалось более 20 миллионов рублей за проезд в автобусе

Жители Новокузнецка жалуются на миллионные долги, которые образовались на их транспортных картах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новокузнецка жалуются на миллионные долги, которые образовались на их транспортных картах после поездки на городском автобусе. Одна из жительниц рассказала, что с транспортной карты списали более 3 миллионов рублей, сообщает портал City-n.ru.В результате карты заблокировали до погашения задолженности.

— В ужасный день 6 августа вечером села в автобус №5,принадлежащий компании ПИТЕРАВТО. Для оплаты к валидатору у кондуктора приложила транспортную карту студента. Только вместо 11 рублей списали 3 154 488 рублей, — сообщает горожанка.

Другой житель рассказал, что у него списали почти 20 миллионов рублей.

— Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус? — цитирует агентство читателя.

В управлении по транспорту и связи Новокузнецка, по транспорту и связи Новокузнецка рассказали, что такого долга быть не может и посоветовали горожанам обратиться за перерасчетом.

— При обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке, — уточнили в управлении.

Пострадавшие добавили, им нужно ждать понедельника, так как отменить операцию невозможно. В данный момент специалисты работают над устранением неполадки. Жителям порекомендовали в ближайшие сутки воздержаться от оплаты проезда единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера.

Скриншот транспортной карты пострадавших.Фото:City-n.ru.