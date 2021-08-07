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Общество7 августа 2021 19:57

У жителей Новокузнецка с транспортных карт списалось более 20 миллионов рублей за проезд в автобусе

Горожан просят временно перейти на оплату наличными
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Жители Новокузнецка жалуются на миллионные долги, которые образовались на их транспортных картах.

Жители Новокузнецка жалуются на миллионные долги, которые образовались на их транспортных картах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новокузнецка жалуются на миллионные долги, которые образовались на их транспортных картах после поездки на городском автобусе. Одна из жительниц рассказала, что с транспортной карты списали более 3 миллионов рублей, сообщает портал City-n.ru.В результате карты заблокировали до погашения задолженности.

— В ужасный день 6 августа вечером села в автобус №5,принадлежащий компании ПИТЕРАВТО. Для оплаты к валидатору у кондуктора приложила транспортную карту студента. Только вместо 11 рублей списали 3 154 488 рублей, — сообщает горожанка.

Другой житель рассказал, что у него списали почти 20 миллионов рублей.

— Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус? — цитирует агентство читателя.

В управлении по транспорту и связи Новокузнецка, по транспорту и связи Новокузнецка рассказали, что такого долга быть не может и посоветовали горожанам обратиться за перерасчетом.

— При обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке, — уточнили в управлении.

Пострадавшие добавили, им нужно ждать понедельника, так как отменить операцию невозможно. В данный момент специалисты работают над устранением неполадки. Жителям порекомендовали в ближайшие сутки воздержаться от оплаты проезда единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера.

Скриншот транспортной карты пострадавших.Фото:City-n.ru.

Скриншот транспортной карты пострадавших.Фото:City-n.ru.

Скриншот транспортной карты пострадавших.Фото:City-n.ru.

Скриншот транспортной карты пострадавших.Фото:City-n.ru.

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