Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 августа: 194 заболели, 5 скончались, 194 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 194 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 47 855 человек. Общее число умерших - 1024 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 194 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 44 924 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1907 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 865 человек.