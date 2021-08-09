Комфортная среда и экологические отряды: Новые люди заглянули в будущее Кузбасса

Фото: партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» провела в Кемерове первый сеанс проектирования будущего Кузбасса. Модератором встречи стал футурист и писатель Роман Злотников, который входит в центральный совет партии.

Сегодня жителям Кузбасса не хватает одной важной вещи. Речь идет об «образе будущего» - видение своей малой родины через 5-10-15 и более лет. Ведь если люди не могут представить собственное будущее, они теряют веру в завтрашний день. Устойчивый отток населения из региона - верное тому доказательство.

- Нет видения будущего, нет текущей повестки, а стало быть, нет продуманной и понятной стратегии развития. Люди это чувствуют - и уезжают, - поясняет руководитель отделения партии «Новые люди» в Кемеровской области Максим Смирнов.

Изменить положение дел можно, но это непростая задача: в «мозговых штурмах» участвуют студенты, предприниматели и общественные деятели из Кемерова, Новокузнецка и других городов и поселений региона.

Оздоровить Кузбасс вместе

Фото: партия «Новые люди»

На встрече в минувший четверг, 5 августа, обсуждалось несколько «болевых участков»: развитие экономики и бизнеса, а также загрязнение окружающей среды и социальная сфера. Специально прибывший в Кемерово писатель-футуролог Роман Злотников считает, что для Кузбасса эти вопросы особенно актуальны наряду с еще одним - так называемой «экологией жизни».

- Самое большое богатство любого региона - люди, особенно молодежь, - отметил он. - Если у региона есть отток в этом возрастном кластере, скорее всего большую роль в нем играет недостаточно развитая экология жизни. Грубо говоря, молодым негде и нечем заняться.

Кроме того, специалист по будущему обозначил потенциальную угрозу для экономики края - нарастающую борьбу мирового сообщества с углеродным следом. Не исключено, что Кузбассу в скором времени придется искать новые сферы применения основного ископаемого - угля, попутно замещая доходы от его добычи. Думать об этом нужно уже сейчас: потом будет поздно.

Есть проблемы - есть и решения

Фото: партия «Новые люди»

Участникам обсуждения (по-научному - «форсайт-сессии») была проставлена задача: описать основные проблемы и сформулировать варианты их решения. После дискуссии прозвучали первые предложения. Они будут доработаны конкретными действиями и станут дорожной картой для Новых людей при реализации задуманных позитивных изменений.