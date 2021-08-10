В Кузбассе наградили вице-чемпионку Олимпийских игр

По возвращению домой Аначстасию Иьянкову ждала теплая встреча. Фото: Виктор СОХАРЕВ.

Глава региона Сергей Цивилев поздравил кузбасских олимпийцев с завоеванными наградами. По его словам, представители Кузбасса внесли значительный вклад в достойный результат сборной России. Также он отметил, что сейчас в регионе много делается для того, чтобы привлечь внимание молодежи к спорту.

- Уверен, в кузбасских спортивных школах сейчас подрастают новые поколения олимпийских чемпионов, за которых мы будем болеть уже в ближайшем будущем. Со своей стороны мы для этого делаем все, что зависит от нас, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В понедельник, 9 августа, в администрации правительства Кузбасса прошла и торжественная церемония награждения Анастасии Ильянковой, завоевавшей на Олимпийских играх в Токио серебряную медаль на разновысоких брусях, ее родителей и тренеров.

Добыть олимпийскую медаль - тяжелый труд. Фото: личный архив.

Гимнастка получила нагрудный знак «Кузбасс», ее отец и тренеры - медали «За служение Кузбассу», а мама - медаль «За веру и добро».

Как пояснили в министерстве спорта региона, Глеб Бакши - бронзовый призер Игр--2020 и олимпийский чемпион Заурбек Сидаков получат свои награды, как только приедут в Кузбасс.

Напомним, что спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх, полагаются и федеральные выплаты: 1,7, 2,5 и 4 миллиона рублей в зависимости от медали.