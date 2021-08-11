Небофест, театр теней, ретро-концерт и создание оберега: как интересно провести выходные в Кемерове

Финал самого масштабного в истории чемпионата мира по парашютному спорту завершит мультиформатный фестиваль «Небофест». Фото: пресс-служба АПК.

Слетайте на «Небофест»

Идем на грандиозный фестиваль, который станет яркой точкой чемпионата мира по парашютному спорту.

Финал самого масштабного в истории чемпионата мира по парашютному спорту, который проходит в Кузбассе, будет не менее масштабен. Его завершит мультиформатный фестиваль «Небофест», в программе которого значится авиашоу, выставка самолетов и вертолетов, полет воздушного шара и прыжки с парашютом. Любой желающий может научиться укладывать парашют, попробовать прыгнуть в тандеме или в очках виртуальной реальности.

Мультиформатность фестиваля вполне оправдана. Ведь как для взрослых, так и для детей будут работать спортивные площадки: прыжки и тренировки на спортивных батутах и полотнах, фитнес, большая детская зона. Однако «Небофест» - это не только спорт. Фестиваль предлагает еще и арт-квартал с магазинами изделий ручной работы и мастер-классами, граффити-фестиваль, а также фуд-корт и фуд-шоу. И все это под приятную живую музыку лучших кемеровских исполнителей. А специальными гостями фестиваля станут известный музыкант Найк Борзов и группа «Маша и Медведи», исполняющие музыку в стиле рок, и юный, но уже прославившийся поп-музыкант Ваня Дмитриенко.

Также для детей будет открыта специальная детская зона с интерактивными играми, аниматорами, аквагримом и даже химическим шоу «Алхимиум», так что скучать ребятишкам не придется.

Добраться до кемеровского аэродрома «Северный», где будет проходить «Небофест», можно не только на машине и общественном транспорте, но и на специальных автобусах с названием фестиваля. В Кемерове такие автобусы можно будет найти на Летнем вокзале, драмтеатре и железнодорожном вокзале.

Аэродром «Кемерово-Северный»

ул. Мартемьянова, 85

15 августа, начало в 11.00

Вход свободный

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Спектакль «Сонландия», с участием маленьких зрителей и тех, кто постарше. Фото: театр для детей и молодежи.

Сны наяву

Идем с детьми на спектакль театра теней.

Внутри и снаружи большого шатра, построенного героями - спектакль «Сонландия», с участием маленьких зрителей и тех, кто постарше. В этой сказочной истории сны оживают при помощи красочного театра теней. А спектакль рождается при участии зрителей. Взрослые вновь знакомятся со своими детьми, а дети, в свою очередь, откроют неожиданное в давно знакомом, сказочное в привычном. А еще - сами станут сочинителями рассказываемой истории и создадут своими руками маленький теневой театрик.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

14 августа, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей

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Песни Евгения Крылатова с удовольствием поют и дети, и взрослые. Фото: Дом актера.

«Прекрасное далеко» в родном городе

Слушаем легендарные песни прошлого и ностальгируем.

Песни Евгения Крылатова с удовольствием поют и дети, и взрослые. Пожалуй, трудно найти человека, не знающего его «Три белых коня» и «Крылатые качели», «Лесной олень» или «Песенку о шпаге» и другие.

Достаточно лишь упомянуть названия, чтобы вызвать у старшего поколения приступ доброй ностальгии, а у младшего - прилив хорошего настроения. Евгений Крылатов подарил нам по-настоящему «крылатые» песни. Стоило им появиться, как они тут же становились популярными. Лиричные и романтичные, веселые и радостные, светлые, как само детство - они звучали в фильмах, которые хорошо знакомы нам с малых лет. Всего он написал музыку к 160 кинофильмам, многие из которых вошли в золотой фонд советского кино.

Для жителей города подготовлена интересная и разнообразная концертная программа с участием кемеровских музыкантов и солистов. В их исполнении прозвучат любимые и популярные песни легендарного композитора.

Дом актера - Дирекция фестивальных, конкурсных и театральных проектов

ул. Боброва, 1, т.: (384-2) 36-53-14

11 августа, начало в 17.00

Цена билетов: 100 рублей

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Обереговая кукла - это древний, загадочный и таинственный символ славян. Фото: кадр видео.

Защищаем себя и дом

Участвуем в мастер-классе по изготовлению обереговой куклы.

Обереговая кукла - это древний, загадочный и таинственный символ славян, который принято считать достоянием прошлого. Во времена язычества они были обязательным атрибутом каждого славянского дома. Кукол делали на праздники, важные события и по другим особым причинам. Но на самом деле эти особые рукодельные амулеты могут послужить нам и сегодня. Считается, что обереговые куклы защищают дом и их жителей от темных сил, ссор, болезней, сглаза. Куклы оберегали своих хозяев, а те в свою очередь тщательно берегли их. Им отводили специальное место в доме, ставили в красный угол, прятали в сундук и клали в приданое.

Куклы «Утешницы» не зря так называются. Они обычно находились не на виду - чаще в кармане - и доставались в качестве «скорой помощи» при болезни или плохом настроении, или если капризничает и плачет ребенок. Кукла утешала, потому то ей и дали такое название. Была у «Утешницы» и еще одна «социальная функция» среди девочек постарше. Такая тряпичная кукла вполне подходила на роль «куклы для подружки». А если хотели познакомиться с новой девочкой, то такую куклу дарили незнакомке. Вот и повод для знакомства и совместной игры. Делалась «Утешница» из самых ярких тканей, на руках и на поясе навешивались конфеты.

Кажется, сейчас, когда бушуют болезни или когда наступает период самоизоляции, самое время сделать «Утешницу» для себя и своих близких.

Культурно-досуговый центр «Пионер»

ул. Барнаульская, 23, т.: (384-2) 32-12-00

13 августа, начало в 10.30

Вход свободный