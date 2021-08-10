Не Кемерово и даже не город. МегаФон назвал мобильную столицу Кузбасса.

Настоящие фанаты интернета живут в пгт Белогорск Тисульского района. Фото: пресс-служба МегаФон.

Оператор выяснил, что настоящие фанаты интернета живут в пгт Белогорск Тисульского района. Именно здесь один абонент качает в среднем 8 ГБ трафика в месяц. Остальные лидеры из топ-3 населенных пунктов также расположены далеко за пределами больших городов.

На втором месте поселок Усть-Кабырза Таштагольского района с показателем 7,5 ГБ на абонента, на третьем – село Пермяки Беловского района – 6 ГБ. Это в 7 раз больше, чем средний уровень потребления трафика абонентов в сибирской сети МегаФона.

То, что самые «качающие» пользователи живут в малых населенных пунктах, закономерно, ведь для многих из них мобильный доступ – единственный способ выйти в интернет. Именно поэтому основной акцент в строительстве сети 4G МегаФон делает на районах региона. С начала 2021 года компания за счет модернизации и установки новых базовых станций увеличила скорость мобильного интернета в 55 населенных пунктах региона, при этом более 44 из них – поселки, села и деревни.

Впервые базовые станции МегаФона четвертого поколения появились в 26 небольших поселениях, где живут в общей сложности чуть более 14 тысяч человек. С появлением 4G скорость мобильного интернета в сети выросла в среднем в 10 раз и теперь позволяет общаться по видеосвязи и смотреть кино онлайн без прерываний, дистанционно учиться и работать, удаленно получать госуслуги. Жители сел уже активно пользуются новыми цифровыми возможностями – объем потребления интернета после запуска LTE вырос в среднем в 5 раз. Есть и рекордсмены, например, абоненты из села Таежно-Михайловка Мариинского района стали качать в 6 раз больше трафика, жители деревни Уньга Крапивинского района – в 10 раз, а в деревне Александровка Киселевсеого городского округа объем передачи данных вырос в 40 раз.

«Учитывая расстояния и географию нашего региона, покрытие сетью LTE удаленных населенных пунктов – непростая задача. Тем не менее только с начала этого года число сельских жителей края, которым доступен 4G МегаФона, уже составляет 38%, – комментирует директор Кузбасского МегаФона Людмила Цветкова.

Активное строительство сети 4G позволило МегаФону увеличить среднюю скорость передачи данных в регионе. По данным независимого исследования Ooklа, за год она выросла на 13% и составляет 35,92 Мбит/с – это лучший показатель по результатам около 100 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в крае.