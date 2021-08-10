Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 августа: 193 заболели, 5 скончались, 196 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 193 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 48 048 человек. Общее число умерших - 1029 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 196 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 45 120 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1899 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 164 человек.