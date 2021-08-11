Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа: 192 заболели, 6 скончались, 192 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 192 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 48 240 человек. Общее число умерших - 1035 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 192 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 45 312 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1893 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 741 человек.