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Общество11 августа 2021 7:34

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа: 192 заболели, 6 скончались, 192 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 192 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 48 240 человек. Общее число умерших - 1035 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 192 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 45 312 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1893 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 741 человек.

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