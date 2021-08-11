Губернатор Кузбасса проверил ход строительства Сибирского кластера искусств

Это индивидуальный проект, такого нет в мире, он действительно уникальный и будет изюминкой Кузбасса. Фото: АПК.

Сергей Цивилев посетил строительную площадку Музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств, который возводят на Искитимской набережной в Кемерове. Строительство идет в соответствии с графиком. Объект полностью будет сдан в декабре 2023 года, а благоустройство территорий и фасадов, всю красоту будущего объекта жители Кузбасса смогут оценить уже осенью 2023 года.

«Это индивидуальный проект, такого нет в мире, он действительно уникальный и будет изюминкой Кузбасса. Важно, что в соответствии с архитектурной концепцией будет благоустроена вся территория до Филармонии. На территории строящегося кластера уже переложили новые коммуникации, облагородили фасады прилегающих зданий, строится дорога-дублер Притомского проспекта. Демонтируют наземные теплотрассы, принципиально, что новые мы строим только подземные. Через Искитимку будут построены пешеходные и автомобильные мосты», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На площади около 70 тысяч квадратных метров работает четыре башенных крана. Уже выполнены работы по разработке котлована под основное свайное поле, на 60% выполнено устройство свайного поля. На территории разместятся три объекта: Театр оперы и балета, филиал Русского музея, и Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом.

Сергей Цивилев подчеркнул, что важно не только построить объекты, но и подготовить специалистов, которые будут в них работать. Образовательная часть кластера расположена в Ленинском районе Кемерова и состоит из пяти зданий: хореографической академии, музыкальной школы, общеобразовательной школы с бассейном, общежития и интерната.

Культурные кластеры строятся в регионах по поручению президента России Владимира Путина. Помимо Кемерова, культурные кластеры откроются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе.