Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 августа: 190 заболели, 5 скончались, 191 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 190 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 48 430 человек. Общее число умерших - 1040 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 191 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 45 503 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1887 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 270 человек.