Кемерово посетил известный российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин

Знакомство с местной шахтерской тематикой он начал с экскурсии в музее-заповеднике «Красная Горка».

Автор нашумевших романов «Патологии», «Санькя», «Грех», «Обитель», лауреат множества литературных премий на пресс-конференции рассказал, что в нашем регионе он собирает материал для новых проектов, причем не только литературных, но и социально-экономических.

Один из них - «1000 городов», имеющий цель обеспечить гармоничное и устойчивое развитие всех территорий России, а не перетягивание региональных ресурсов в Москву, как происходит сейчас. К слову, сам Захар Прилепин не считает, что состояться, как личность, можно только в столице государства:

- Москва навязывает свою повестку, мол, если хочешь быть успешным, то приезжай к нам, пожалуйста, и реализуйся. Сейчас я прекрасно понимаю, что во многих сферах можно и нужно реализовывать себя вне Москвы, люди должны это понять. Я сам постоянно живу в Нижегородской области, да и другие самые востребованные писатели обитают не в столице. Евгений Водолазкин - в Питере, Михаил Тарковский - в Красноярске. Касается это многих сфер жизни, не только литературы.

Захар Прилепин на пресс-конференции рассказал, что в нашем регионе он собирает материал для новых проектов.

Попутно Захар Прилепин прокомментировал больную для Кузбасса тему оттока населения:

- Это - общегосударственная проблема: нельзя сделать что-то для Кузбасса, чтобы отсюда прекратился отток населения, а из Иркутска, например, нет. Конечно, должна быть выстроена совершенно иная система на всех уровнях: социальном, культурном, демографическом.

Также писатель рассказал, что он вырос в таком же мощном советском городе, как Кемерово - Дзержинске. Поэтому проблемы рабочих людей и промышленных городов ему важны и понятны.

Знакомство с местной шахтерской тематикой он начал с экскурсии в музее-заповеднике «Красная Горка», где высоко оценил реалистичную реконструкцию работы угольных забоев. После состоялся разговор гостя с бывшими горняками, представителями трудовых династий. Некоторые рассказы, по признанию писателя, он выслушал с тоской и болью. К примеру, один из ветеранов, дважды награжденный знаком «Шахтерская слава», сообщил, что сейчас живет на пенсию в 14 тысяч рублей.

Подобных историй - немало не только в Кузбассе и не только среди бывших горняков.

В свободное от общественной деятельности время писатель не забывает и о творческой стороне - пишет биографию знаменитого советского писателя Михаила Шолохова. А вот романа о Кузбассе в планах нет. Возможно, пока.