Кузбасские журналисты стали победителями конкурса СМИ к юбилею СУЭК

По решению жюри ряд представителей кузбасских СМИ стали призерами конкурса. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В общей сложности поступило около 50 заявок от редакций СМИ и журналистов из 7 регионов. По решению жюри ряд представителей кузбасских СМИ стали призерами конкурса.

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ за 2001-2020 гг.» первое место завоевала Наталья Артемкина - «Городская газета», Ленинск-Кузнецкий городской округ - за материал «Миллионы шахтера Щербухина». Отметим, что Наталья на протяжении многих лет достойно освещает шахтерскую тему в местных печатных СМИ.

В номинации «Лучший материал радио и телевидения за 2001-2020 гг.» победителем признана Галина Ильина - «РИА Ленинск», Ленинск-Кузнецкий городской округ - за серию репортажей, посвященных работе коллективов предприятий, входящих в компанию «СУЭК-Кузбасс». Фактически в новостных выпусках «Городской панорамы» в полной мере отражена вся история становления и развития регионального филиала Сибирской угольной энергетической компании.

Мария Пименова, собственный корреспондент «ТАСС» по Кемеровской области - Кузбассу, стала первой в номинации «Лучший материал, посвященный 20-летию СУЭК» с материалом «Триста лет под землей. Как четыре поколения одной семьи работают на одной шахте». Журналист рассказала о знаменитой династии Греховых шахтоуправления имени А. Д. Рубана, принимавшей и принимающей участие в установлении многих шахтерских рекордов.

Жюри отметило очень высокий уровень всех присланных на конкурс работ. Все участники конкурса, не вошедшие в финальный список победителей, будут отмечены дипломами и памятными подарками. Награждение победителей и участников конкурса будет проходить накануне Дня шахтера.