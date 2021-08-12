В кузбасском поселке решается многолетняя проблема с водой

Фото: пресс-служба АПК.

Крупные жилищно-коммунальные объекты, современные детские сады, больницы и общественные пространства строятся и ремонтируются в Кузбассе на средства федерального бюджета. Выделит ли Москва деньги, или нет, зависит и от усилий областных властей, и от активности представителей региона в Госдуме. Депутат от Кузбасса Дмитрий Исламов наказы своих избирателей помнит и делает все возможное, чтобы объекты социальной инфраструктуры включали в федеральные программы или проекты частно-государственного партнерства.

Проблема, которой уже больше десяти лет, - качество питьевой воды в поселке Крапивинский на севере области. Неприятный запах, слабый напор, частые порывы водопровода. На это местные жители жаловались Дмитрию Исламову еще в 2016 году, когда он первый раз шел на выборы в Думу. Водопровод чинили, но тут же прорывало в другом месте - и это не удивительно, ведь ему больше 50 лет. Кроме того, воды из двенадцати скважин просто не хватало.

С запуском насосно-фильтровальной станции третьего подъема в Крапивино улучшилось качество питьевой воды. Фото: пресс-служба АПК.

Водопровод - вот!

В 2018 году губернатор Сергей Цивилев распорядился построить новый водовод и дополнительные резервуары - только так проблему можно решить раз и навсегда. Как подсчитали специалисты, реализация проекта обойдется в более чем 550 миллионов рублей. Работа шла поэтапно - по мере поступления средств из областного бюджета. За первые два года из областного и местного бюджета выделили 97,13 миллиона рублей, в 2020 году - 56,78. На эти деньги в Крапивинском построили 4,3 километра водовода, реконструировали и запустили насосную станцию третьего подъема, заменив ее технологическое оборудование, возвели два резервуара чистой воды объемом 700 кубометров каждый.

Это уже помогло улучшить ситуацию. Как отмечает глава Крапивинского округа Татьяна Климина, стало меньше жалоб от жителей и претензий от Роспотребнадзора. Но чтобы реализовать проект полностью силами регионального бюджета, при таких темпах финансирования понадобилось бы еще года три. Но этой весной удалось привлечь федеральные средства. Проект включили в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, подписанную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В этом году мы делаем насосно-фильтровальную станцию первого подъема, насосно-фильтровальную станцию второго подъема, - рассказывает Климина. - Предусмотрена реконструкция и полная замена всего насосного и фильтровального оборудования, соединение всех скважин в резервуар воды. И делаем разводку по Крапивинскому».

Ветхие сети тоже полностью заменят - как заверила глава, работы уже законтрактованы. Планируется, что полностью завершится проект в следующем году. Зеленогорский соединят новым водоводом с третьей насосной станцией в Крапивинском.

В Доме культуры в поселке Рассвет Новокузнецкого района капремонт идет в рамках частно-государственного партнерства. Фото: пресс-служба АПК.

Запрос на культуру

Недавно Дмитрий Исламов побывал в Крапивинском, чтобы посмотреть, как выполняется наказ жителей о чистой воде.

«Это будет надежная система, без всяких порывов, - отмечает депутат. - Во-вторых, обеспечат нормальное давление, значит, у людей будет воды столько, сколько нужно. И самое важное - это качество воды. То, по поводу чего было много обращений. Сейчас их стало меньше. Надеемся, в следующем году эта проблема будет полностью решена».

Но не жилищно-коммунальными вопросами едиными. За последние годы в районе по федеральным и областным программам отремонтировали и привели в порядок несколько общественных пространств. В Крапивинском - сквер Победы, в Зеленогорском - народный парк, площадку ГТО, детский комплекс, хоккейную коробку. Однако есть еще наказы. Их местные жители лично озвучили Дмитрию Исламову. «Желательно, чтобы у нас построили клуб, потому что у нас Дома культуры нет, мы арендуем помещение у школы с самого начала», - попросила Аэлита Вельш.

Дом культуры Крапивинскому нужен, соглашается депутат. Необходимо добиваться, чтобы его строительство включили в программу, и желательно, в федеральную. Или нужно искать частные инвестиции.

По областной программе в Зеленогорском открыли новую площадку ГТО и отремонтировали хоккейную коробку на стадионе. Фото: пресс-служба АПК.

Муниципальные бюджеты, как правило, такие объекты потянуть не могут. Так, поселок Рассвет в Новокузнецком районе чуть не остался без ДК. Здание, которому почти 50 лет, разрушалось на глазах. Это очень волновало местных жителей, которые просили Дмитрия Исламова привлечь внимание к проблеме. Подключились областные власти и угольная компания, взявшая шефство над ДК. Благодаря частно-государственному партнерству начался долгожданный ремонт. Завершить его планируется этой осенью.

В целом в каждом городе или районе избирательного округа Дмитрия Исламова те или иные объекты вошли в федеральные программы.