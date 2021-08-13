Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 августа: 188 заболели, 5 скончались, 195 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 192 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 48 618 человек. Общее число умерших - 1045 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 195 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 45 698 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1875 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 911 человек.