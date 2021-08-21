Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 августа: 180 заболели, 7 умерли, 187 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

Оперштаб области опубликовал статистику по коронавирусу на субботу, 21 августа.

За минувшие сутки 180 кузбассовцев в 25 территориях региона заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 50 086 человек. Общее число умерших - 1087, за минувшие сутки скончались сразу семь человек. Пятеро из них - пожилые люди, две женщины - 1978 и 1988 года рождения, то есть трудоспособного возраста.

Вместе с этим еще 187 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 47 226 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1773 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 150 человек.