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ЗДОРОВЬЕ21 августа 2021 15:27

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 августа: 180 заболели, 7 умерли, 187 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

Оперштаб области опубликовал статистику по коронавирусу на субботу, 21 августа.

За минувшие сутки 180 кузбассовцев в 25 территориях региона заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 50 086 человек. Общее число умерших - 1087, за минувшие сутки скончались сразу семь человек. Пятеро из них - пожилые люди, две женщины - 1978 и 1988 года рождения, то есть трудоспособного возраста.

Вместе с этим еще 187 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 47 226 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1773 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 150 человек.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Кузбассе 2021: последние новости