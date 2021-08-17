Онкологию на ранних сроках начали выявлять в Новокузнецке

Позитронно-эмиссионный томограф - пока первый и единственный в Кузбассе.
У кузбассовцев появилась возможность на ранних сроках выявить онкологическое заболевание: в «Медицинском центре онкодиагностики», расположенном на базе новокузнецкой клиники «Гранд Медика», начал работу позитронно-эмиссионный томограф. Именно это оборудование позволяет диагностировать все виды рака на самых ранних сроках и это первый подобный томограф в Кемеровской области. Ранее, чтобы пройти это исследование, кузбассовцам приходилось ездить в соседние регионы - Новосибирск и Красноярск. Запуск позитронно-эмиссионного томографа в Новокузнецке позволит кузбассовцам, больным онкологией, своевременно выявить болезнь и получить правильный диагноз, не выезжая за пределы региона, причем бесплатно! Для проведения исследования по полису ОМС необходимо только назначение врача установленной формы.
Исследование проводится по полису ОМС, то есть бесплатно.
- ПЭТ/КТ диагностика проводится с введением радиофармпрепарата, который позволяет с высокой чувствительностью выявлять самые разнообразные злокачественные новообразования. При этом радионуклиды в организме пациента после обследования распадаются в течение 20 часов, то есть в течение суток все вещество выводится из организма, - рассказали в клинике «Гранд Медика».
Добавим, что позитронная эмиссионная томография - это возможность исследования всего тела на клеточном уровне, что поможет в определении очага опухоли с точностью до шести миллиметров, его характера, стадии рака, наличия метастазов. Кроме того, это исследование позволяет в кратчайшие сроки оценить эффективность назначенного лечения, своевременно скорректировать лекарственную терапию или оценить результаты хирургической операции.
Медицинский центр онкодиагностики на базе клиники «Гранд Медика» уже принимает пациентов, в том числе и жителей других регионов Сибирского федерального округа. Если вам необходима консультация онколога перед исследованием (для уточнения показаний к ПЭТ/КТ), возможна бесплатная консультация онколога МЦО, запись по номеру: 8 (384-3) 99-45-45.
Новое оборудование позволяет выявлять опухоли на самых ранних стадиях онкологического заболевания.
Специалисты напоминают: в онкологии главное - максимально быстро начать лечение, и ПЭТ считается лучшим методом визуализации, который обеспечивает быстроту, неинвазивность и точность.
По всем вопросам и для записи на обследование обращаться по телефонам:
8-905-079-20-49,
8(384-3)99-45-45
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д.11
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