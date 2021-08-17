Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ17 августа 2021 1:00

Онкологию на ранних сроках начали выявлять в Новокузнецке

Первый центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в Кузбассе открылся на базе клинического центра «Гранд Медика»
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Позитронно-эмиссионный томограф - пока первый и единственный в Кузбассе.

Позитронно-эмиссионный томограф - пока первый и единственный в Кузбассе.

У кузбассовцев появилась возможность на ранних сроках выявить онкологическое заболевание: в «Медицинском центре онкодиагностики», расположенном на базе новокузнецкой клиники «Гранд Медика», начал работу позитронно-эмиссионный томограф. Именно это оборудование позволяет диагностировать все виды рака на самых ранних сроках и это первый подобный томограф в Кемеровской области. Ранее, чтобы пройти это исследование, кузбассовцам приходилось ездить в соседние регионы - Новосибирск и Красноярск. Запуск позитронно-эмиссионного томографа в Новокузнецке позволит кузбассовцам, больным онкологией, своевременно выявить болезнь и получить правильный диагноз, не выезжая за пределы региона, причем бесплатно! Для проведения исследования по полису ОМС необходимо только назначение врача установленной формы.

Исследование проводится по полису ОМС, то есть бесплатно.

Исследование проводится по полису ОМС, то есть бесплатно.

- ПЭТ/КТ диагностика проводится с введением радиофармпрепарата, который позволяет с высокой чувствительностью выявлять самые разнообразные злокачественные новообразования. При этом радионуклиды в организме пациента после обследования распадаются в течение 20 часов, то есть в течение суток все вещество выводится из организма, - рассказали в клинике «Гранд Медика».

Добавим, что позитронная эмиссионная томография - это возможность исследования всего тела на клеточном уровне, что поможет в определении очага опухоли с точностью до шести миллиметров, его характера, стадии рака, наличия метастазов. Кроме того, это исследование позволяет в кратчайшие сроки оценить эффективность назначенного лечения, своевременно скорректировать лекарственную терапию или оценить результаты хирургической операции.

Медицинский центр онкодиагностики на базе клиники «Гранд Медика» уже принимает пациентов, в том числе и жителей других регионов Сибирского федерального округа. Если вам необходима консультация онколога перед исследованием (для уточнения показаний к ПЭТ/КТ), возможна бесплатная консультация онколога МЦО, запись по номеру: 8 (384-3) 99-45-45.

Новое оборудование позволяет выявлять опухоли на самых ранних стадиях онкологического заболевания.

Новое оборудование позволяет выявлять опухоли на самых ранних стадиях онкологического заболевания.

Специалисты напоминают: в онкологии главное - максимально быстро начать лечение, и ПЭТ считается лучшим методом визуализации, который обеспечивает быстроту, неинвазивность и точность.

По всем вопросам и для записи на обследование обращаться по телефонам:

8-905-079-20-49,

8(384-3)99-45-45

г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д.11

www.onko-42.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Красота и здоровье