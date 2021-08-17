Онкологию на ранних сроках начали выявлять в Новокузнецке

Позитронно-эмиссионный томограф - пока первый и единственный в Кузбассе.

У кузбассовцев появилась возможность на ранних сроках выявить онкологическое заболевание: в «Медицинском центре онкодиагностики», расположенном на базе новокузнецкой клиники «Гранд Медика», начал работу позитронно-эмиссионный томограф. Именно это оборудование позволяет диагностировать все виды рака на самых ранних сроках и это первый подобный томограф в Кемеровской области. Ранее, чтобы пройти это исследование, кузбассовцам приходилось ездить в соседние регионы - Новосибирск и Красноярск. Запуск позитронно-эмиссионного томографа в Новокузнецке позволит кузбассовцам, больным онкологией, своевременно выявить болезнь и получить правильный диагноз, не выезжая за пределы региона, причем бесплатно! Для проведения исследования по полису ОМС необходимо только назначение врача установленной формы.

Исследование проводится по полису ОМС, то есть бесплатно.

- ПЭТ/КТ диагностика проводится с введением радиофармпрепарата, который позволяет с высокой чувствительностью выявлять самые разнообразные злокачественные новообразования. При этом радионуклиды в организме пациента после обследования распадаются в течение 20 часов, то есть в течение суток все вещество выводится из организма, - рассказали в клинике «Гранд Медика».

Добавим, что позитронная эмиссионная томография - это возможность исследования всего тела на клеточном уровне, что поможет в определении очага опухоли с точностью до шести миллиметров, его характера, стадии рака, наличия метастазов. Кроме того, это исследование позволяет в кратчайшие сроки оценить эффективность назначенного лечения, своевременно скорректировать лекарственную терапию или оценить результаты хирургической операции.

Медицинский центр онкодиагностики на базе клиники «Гранд Медика» уже принимает пациентов, в том числе и жителей других регионов Сибирского федерального округа. Если вам необходима консультация онколога перед исследованием (для уточнения показаний к ПЭТ/КТ), возможна бесплатная консультация онколога МЦО, запись по номеру: 8 (384-3) 99-45-45.

Новое оборудование позволяет выявлять опухоли на самых ранних стадиях онкологического заболевания.

Специалисты напоминают: в онкологии главное - максимально быстро начать лечение, и ПЭТ считается лучшим методом визуализации, который обеспечивает быстроту, неинвазивность и точность.

По всем вопросам и для записи на обследование обращаться по телефонам:

8-905-079-20-49,

8(384-3)99-45-45

г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д.11

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