Yota вернет деньги за остатки минут, потому что #лучшеденьгами

Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты. Фото: Yota.
Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.
«В Yota мы стараемся делать удобные и понятные для пользователей продукты, поэтому вместо того, чтобы давать кешбэк непонятными бонусами, мы решили, что #лучшеденьгами. А чтобы получать его каждый месяц, клиентам достаточно просто вовремя оплачивать свою связь», - комментирует директор по продукту и маркетингу Yota Наталья Смагина.
В поддержку продукта запущена рекламная кампания #лучшеденьгами, в которой Yota покажет, что кешбэк действительно лучше, чем поездка на пони или подписка на ненужный фильм.
«Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», - добавляет руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 16 августа по 10 октября 2021 года.
Состав творческой группы:
Yota
Наталья Смагина - директор по продукту и маркетингу
Елена Толбузова - руководитель направления Бренд и коммуникации
Наталия Блинова - медиа-менеджер
Екатерина Жаркова - менеджер по маркетинговым коммуникациям
Любовь Кочеганова - менеджер по интернет-маркетингу
Анастасия Мамонтова - менеджер маркетинговых исследований
Наталья Чеботарева - менеджер по продукту
Friends Moscow
Виктория Казакова - старший стратег
Андрей Попов - руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева - аккаунт директор
Мария Сырокваш - старший аккаунт менеджер
Мария Половинкина - старший арт-директор
Никита Бочаров - старший копирайтер
Надежда Морозова - продюсер
Екатерина Блинова - постпродакшен продюсер
Ирина Лаврова - руководитель отдела производства
Ксения Тычинская - руководитель отдела по работе с клиентами
Денис Елисеев - креативный директор
https://www.youtube.com/watch?v=k3Lzl_KC4-c
СПРАВКА
Yota - российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.
Основные услуги компании - голосовая мобильная связь и интернет 4G.