Yota вернет деньги за остатки минут, потому что #лучшеденьгами

Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты. Фото: Yota.

Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.

«В Yota мы стараемся делать удобные и понятные для пользователей продукты, поэтому вместо того, чтобы давать кешбэк непонятными бонусами, мы решили, что #лучшеденьгами. А чтобы получать его каждый месяц, клиентам достаточно просто вовремя оплачивать свою связь», - комментирует директор по продукту и маркетингу Yota Наталья Смагина.

В поддержку продукта запущена рекламная кампания #лучшеденьгами, в которой Yota покажет, что кешбэк действительно лучше, чем поездка на пони или подписка на ненужный фильм.

«Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», - добавляет руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 16 августа по 10 октября 2021 года.

Состав творческой группы:

Yota

Наталья Смагина - директор по продукту и маркетингу

Елена Толбузова - руководитель направления Бренд и коммуникации

Наталия Блинова - медиа-менеджер

Екатерина Жаркова - менеджер по маркетинговым коммуникациям

Любовь Кочеганова - менеджер по интернет-маркетингу

Анастасия Мамонтова - менеджер маркетинговых исследований

Наталья Чеботарева - менеджер по продукту

Friends Moscow

Виктория Казакова - старший стратег

Андрей Попов - руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева - аккаунт директор

Мария Сырокваш - старший аккаунт менеджер

Мария Половинкина - старший арт-директор

Никита Бочаров - старший копирайтер

Надежда Морозова - продюсер

Екатерина Блинова - постпродакшен продюсер

Ирина Лаврова - руководитель отдела производства

Ксения Тычинская - руководитель отдела по работе с клиентами

Денис Елисеев - креативный директор

https://www.youtube.com/watch?v=k3Lzl_KC4-c

СПРАВКА

Yota - российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании - голосовая мобильная связь и интернет 4G.