Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа: 180 заболели, 6 скончались, 198 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 180 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 49 357 человек. Общее число умерших - 1065 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 198 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 46 479 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1813 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 637 человек.