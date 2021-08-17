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Общество17 августа 2021 8:14

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа: 180 заболели, 6 скончались, 198 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 180 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 49 357 человек. Общее число умерших - 1065 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 198 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 46 479 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1813 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 637 человек.

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