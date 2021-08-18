Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 августа: 184 заболели, 5 скончались, 189 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 184 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 49 541 человек. Общее число умерших - 1070 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 189 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 46 668 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1803 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 287 человек.