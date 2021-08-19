КП: Новые люди идут в суд: партия оспорит отказ в регистрации на выборах в горсовет Кемерова

Фото: партия "Новые люди".

Партия «Новые люди» намерена через суд добиться восстановления регистрации своих кандидатов в столице Кузбасса. Об этом «Комсомолке» рассказал лидер Новых людей Кемеровской области Максим Смирнов. Претензии избирательной комиссии, которые были высказаны накануне, он считает несостоятельными. В свою очередь юристы партии говорят о большом количестве нарушений, которыми сопровождались проверки подписей и принятие решение о снятии кандидатов с выборной гонки.

Напомним, для участия в выборах в Кемеровский городской Совет народных депутатов сторонники Новых людей должны были собрать чуть более 2 000 подписей кемеровчан. Заполненные подписные листы представители «бирюзовой» партии сдали в горизбирком 9 августа.

Фото: партия "Новые люди".

Спустя 9 дней комиссия отказала в регистрации партийного списка и пятерых кандидатов-одномандатников – Руслана Первицкого,Эдуарда Кукушкина, Алексея Дружинина, Алексея Власюка и Кристины Фроловой. В качестве официальной причины горизбирком ссылается на 54 признанных недействительными подписи (при лимите в 20 подписей). При этом протокол заседания на руки представителям партии выдан не был.

В региональном отделении партии «Новые люди» решение кемеровского избиркома называют «лежащим вне правовой плоскости». Политики не скрывают, что в самое ближайшее время будут обращаться в суд, чтобы добиться справедливости и восстановить всех снятых с выборов кандидатов.

«У нас законы есть, а порядка, к сожалению, нет, - с сожалением констатирует Кристина Фролова. - Новые люди не намерены закрывать глаза на вопиющие нарушения избирательного законодательства».

«Наши юристы запротоколировали ряд серьезнейших нарушений, которые были допущены комиссией при проверке подписей. Жалобы и исковые заявления уже подготовлены. После получения на руки протокола мы в установленном порядке направим их в суд, - добавляет Максим Смирнов. - Партия «Новые люди» намерена защитить право кемеровчан на честные выборы».