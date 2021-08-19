«Разрез Восточный» и «Разрез Кийзасский» присоединились к ежегодному конкурсу «Сибантрацита» «Рабочий года»

Фото: Группа «Сибантрацит»

Конкурс «Рабочий года» стал единым для всех предприятий Группы. Традиция проводить профессиональное соревнование для рабочих появилась в АО «Сибирский Антрацит» (Новосибирская область) 11 лет назад, где ежегодно среди 12 номинантов – лучших «Рабочих месяца» — выбирали победителя.

С этого года к конкурсу присоединились еще два предприятия Группы — «Разрез Восточный» (Новосибирская область) и «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область). Поскольку численность трудовых коллективов на этих активах меньше, победители определяются поквартально. Лучших работников выбирает специальная комиссия, в состав которой входят руководители подразделений компании. Каждый из победителей по итогам квартального конкурса получает денежную премию.

В первом квартале лучшим рабочим на «Разрезе Восточном» стал Андрей Губин, дежурный электрослесарь по ремонту оборудования энергомеханической службы, во втором квартале — Гаврилова Ольга, оператор пульта управления железнодорожных весов участка «технологический комплекс». На «Разрезе Кийзасском» победителем первого квартала признан составитель поездов железнодорожного цеха Андрей Понетайкин, второго квартала — Елена Трушина, лаборант химического анализа химической лаборатории.

Главный приз конкурса будет разыгран на каждом активе Группы в начале 2022 года.

Поощрение рабочих «Сибантрацита» имеет большое значение не только для самих победителей, но и в целом для компании.

«Именно с представителей рабочих профессий начинается производственная цепочка всей Группы. Это добыча угля, доставка с разрезов на предприятие, обогащение и проверка качества «черного золота». Этот непростой труд достоин самой высокой награды. Очень важно, что мы унифицируем и распространяем лучшие практики внутри Группы. Вслед за «Сибирским Антрацитом» конкурс «Рабочий года» запущен на «Разрезе Восточном» и «Разрезе Кийзасском». Такие значимые общекорпоративные мероприятия сплачивают коллектив, укрепляют корпоративную культуру, мотивируют сотрудников на достижение самых высоких результатов», — считает директор по персоналу ООО «УК «Сибантрацит» Сергей Давыдов.