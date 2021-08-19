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Общество19 августа 2021 7:33

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 августа: 183 заболели, 5 скончались, 187 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 183 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 49 724 человек. Общее число умерших - 1075 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 187 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 46 855 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1794 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 186 человек.

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