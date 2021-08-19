В Кузбассе пенсионерка попыталась купить поддельный сертификат о вакцинации, но стала жертвой мошенника

Полиция установила, что пенсионерка в интернете нашла объявление о продаже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Междуреченске 62-летняя женщина обратилась в полицию. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает: жительница рассказала, что неизвестный обманул ее и похитил 2 800 рублей.

Полиция установила, что пенсионерка в интернете нашла объявление о продаже сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. После этого она написала автору объявления, который пообещал, что предоставит необходимый документ и предложил внести 50% предоплаты.

Жительница поверила собеседнику, перевела на указанный номер телефона 2 800 рублей. В результате продавец ее заблокировал и перестал отвечать на сообщения. После этого женщина осознала, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию.

Сотрудники устанавливают злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по статье составляет два года лишения свободы. Кроме того, полиция проводит проверку в отношении самой заявительницы, по результатам дадут правовую оценку ее действиям.

Жителям Кузбасса напоминают, что за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков», максимальное наказание составляет два года лишения свободы.