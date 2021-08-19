Голодный медведь забрел в кузбасский город

Топтыгина заинтересовал запах из контейнера и он усердно пытался в него забраться. Фото: кадр видео.

В Анжеро-Судженске местные жители заметили медведя в черте города. Встреча с косолапым произошла ранним утром - около 6.00 в среду, 18 августа, рядом с жилыми домами по переулку Лебедянскому, расположенному практически на окраине города.

- Медведь был молодой, но уже не пестун, - рассказали «Комсомолке» охотоведы, ставшие очевидцами происшествия. - Пришел он в город через свалку, хотел найти еды, вот и полез в мусорку.

Именно возле большого мусорного контейнера, так называемой мульды, мишку и заметили. Тот, не обращая внимания на людей, пытался забраться внутрь: и подтягивался, и подпрыгивал. А когда наконец прыжок удался и топтыгин забалансировал на краю контейнера, мимо проехала машина. Медведь испугался, спрыгнул на землю и удрал в кусты. А горожане сообщили о появлении дикого зверя в городе в полицию.

Чтобы таежный гость не забрел в жилой массив, близлежащую территорию оцепили. Полиция совместно с администрацией городского округа и специалистами департамента охраны животного мира вернули медведя в лес. Сперва с помощью шума и звуковых сигналов его отогнали от города, а затем подтянулись охотники с собаками, которые и погнали его дальше в лес. В итоге мишка, переплыв Китат, скрылся на территории соседнего Яшкинского района.

- Очень бы хотелось попросить кузбассовцев, чтобы они не устраивали стихийных свалок, особенно не выбрасывали продукты питания куда попало, потому что именно сильные запахи привлекают медведей, - говорит госинспектор департамента охраны объектов животного мира Евгений Титов.

НА ЗАМЕТКУ

Как вести себя при встрече с медведем

Это уже не первый случай выхода косолапых к людям в этом году. Специалисты департамента охраны объектов животного мира напоминают жителям несколько простых правил поведения при встрече с хозяином тайги, которые пригодятся не только в лесу, но и в городе.