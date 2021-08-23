Спектакль про мальчишек и девчонок и сказ об Иване-царевиче: как интересно провести выходные в Кемерове?

В театре собираются дети с родителями, чтобы послушать и поучаствовать в спектаклях по сказкам. Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

Добро побеждает зло!

Смотрим с детьми спектакль о дружбе и борьбе за счастье.

Театр для детей и молодежи Кузбасса возобновил встречи с маленькими зрителями в уютном и атмосферном зале с камином. Здесь собираются дети с родителями, чтобы послушать и поучаствовать в спектаклях по сказкам и приключенческим историям. И очередная из них - старая добрая сказка об Иване Царевиче. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь. У него было три сына: старший, средний и младший - Иван-царевич. И был у царя сад, а в нем и была одна яблоня, что приносила золотые яблоки. Царь эти яблоки очень берег и каждое утро счет им вел. И вот стал замечать царь, что кто-то по ночам стал зорить его сад. Вечером на любимой его яблоньке что ни лучшее яблочко висит, наливается, а утром его как не бывало. И никакие караульщики не могли укараулить вора. Каждое утро все снова и снова царь не досчитывался яблок на любимой своей яблоньке…». Так начинается «Сказ об Иване-Царевиче», который погрузит юных зрителей в таинственный, загадочный мир русских сказок, наполненных злыми и добрыми духами, загадочными обитателями лесов и болот, героями и сказочными зверями. Спектакль, где добро обязательно победит зло, надолго запомнится зрителю.

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

21 августа, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей

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Спектакль по стихам Агнии Барто. Фото: Литературный театр «Слово».

Литературный калейдоскоп

Идем на спектакль по стихам Агнии Барто.

Готовы поспорить, с творчеством известной детской поэтессы Агнии Барто знаком каждый. И не только знаком, но и помнит его хоть немного. «Мы с Тамарой ходим парой…», «Вышла Лидочка вперед. Лида прыгалку берет...», «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок - мне петь охота…» - строки, которые эхом отзываются в памяти каждого ребенка, большого или маленького.

Простые и добрые стихотворения Агнии Барто идеально совпадают с детским восприятием мира и ненавязчиво, без назидания учат дружбе, ответственности, любви и бережному отношению к близким. Их читают малышам в самом раннем возрасте. Их легко запоминают и рассказывают наизусть.

Молодые артисты литературного театра «Слово» Екатерина Синицына, Ольга Ткаченко, Максим Герцев, Илья Епифанов приглашают на спектакль под названием «Про мальчишек и девчонок» по стихотворениям любимой поэтессы.

Литературный театр «Слово»

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

23 августа, начало в 11.00

Цена билетов: 350 рублей