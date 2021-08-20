Бесплатный джаз-концерт, историческая реконструкция и вечер шансона: как интересно провести выходные в Новокузнецке?

Интерактивная программа «Ожившие руины» при участии специально приглашенных гостей. Фото: военно-исторический клуб «Томский пехотный полк».

Быт крепостного гарнизона

Смотрим достоверную реконструкцию небольшого отрезка XIX века.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в этом году празднует свое 30-летие. И отметить эту дату музей запланировал интерактивной программой «Ожившие руины» при участии специально приглашенных гостей - военно-исторического клуба «Томский пехотный полк» и центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница».

Для посетителей интерактивной программы запланированы историческая реконструкция быта крепостного гарнизона, «Школа рекрута», лекции «Артиллерия Кузнецкой крепости» и «Участие сибиряков в Отечественной войне 1812 года», настоящий залп из крепостных орудий, экскурсия по истории зданий Кузнецкой крепости «Ожившие руины», интерактивная площадка «Солдатская кухня», традиционные народные игры для детей и взрослых.

В течение программы гости Кузнецкой крепости познакомятся с буднями военного лагеря времен войны 1812 года и Первой мировой войны (1914-1918), совершат прогулку верхом на лошадях под руководством сотрудников клуба «Золотая подкова», смогут сделать эффектные снимки в фотозоне «В гостях у Кузнецкой барышни», организованной сотрудниками Литературно-мемориального музея Достоевского.

Программа состоится на территории музея-заповедника при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

21 августа, начало 12.00

Цена билетов от 50 до 100 рублей.

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Концерт известного российского шансонье Александра Кузнецова. Фото: байк-рок бар «Бардак».

Вечер русского шансона

Слушаем песни, завоевавшие сердца миллионов слушателей.

Только на один вечер известный новокузнецкий рок-бар сменит свой формат. А все ради концерта известного российского шансонье, к слову, родом из южной столицы Кузбасса, Александра Кузнецова.

В этот вечер со сцены заведения прозвучат и старые композиции, такие как «Такси», «Улица», «Бархатный сезон», «Хорошая» так и новые, еще неизвестные широкому кругу публики.1

Байк-рок бар «Бардак»

ул. Курбатова, 1а, +7 (913) 130-76-74

21 августа, в 19.00

Цена билетов: 300 рублей

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Музыканты в очередной раз подарят жителям и гостям города два часа прекрасной живой музыки. Фото: Губернаторский «Джаз-клуб «Геликон».

Джаз для вас

Наслаждаемся музыкой на благотворительном концерте.

Новокузнецкий Губернаторский «Джаз-клуб «Геликон» продолжает радовать горожан благотворительными концертами. И в ближайшее воскресенье музыканты в очередной раз подарят жителям и гостям города два часа прекрасной живой музыки абсолютно бесплатно.

На благотворительном концерте гости услышат уже всем полюбившийся муниципальный духовой оркестр Губернаторского «Джаз-клуба» Геликон» - «Новый Кузнецкий биг-бэнд». В репертуаре: духовые композиции, вальсы, падеграсы, современные мелодии, музыка из кинофильмов.

Концерт может быть отменен из-за плохих погодных условий.

Губернаторский «Джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4

т.: (384-3) 45-93-23, 22 августа, начало в 17.00

Вход свободный