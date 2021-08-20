В Кузбассе автосамосвал Komatsu с секретным раскрасом введут в строй на разрезе «Барзасское товарищество» АО «Стройсервис»

На следующей неделе состоится презентация первого в мире Komatsu HD785 в уникальной раскраске. Фото: АО «Стройсервис».

На разрезе «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» накануне всероссийского Дня шахтера пройдет презентация технологического автосамосвала Komatsu HD785 в уникальной, пока засекреченной раскраске. Карьерный самосвал вышел с конвейера российского завода Komatsu в Ярославле. В компании АО «Стройсервис» Komatsu HD785 - сотая машина этой модели.

Известный в мире российский художник, который работает в стилях street-art и industrial, занимается покраской деталей корпуса. Для долговечности автокраски специалисты сервисной компании «Сумитек интернейшнл» проводят финальную лакировку бронирующим лаком.

Уже на следующей неделе состоится презентация с элементами техно-шоу первого в мире Komatsu HD785 в уникальной раскраске. Руководители концерна Komatsu из Японии приедут передавать машину партнерам АО «Стройсервис». Кроме того, в инстаграм-аккаунте АО «Стройсервис» @stroyservis_group продолжается конкурс, в ходе которого вы можете угадать в какой цвет будет окрашен Komatsu №100.