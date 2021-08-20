Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 августа: 182 заболели, 5 скончались, 184 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 182 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 49 906 человек. Общее число умерших - 1080 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 184 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 47 039 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1787 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 186 человек.