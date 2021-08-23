ЕВРАЗ ЗСМК сократит вредные выбросы коксохимпроизводства на 85 процентов

Проведенные работы позволят полностью устранить вредные выбросы при охлаждении коксового газа.

Новый этап масштабной экологической модернизации стартовал на ЕВРАЗ ЗСМК. На коксохимическом производстве начался монтаж оборудования для очистки воздуха.

Сейчас активные работы ведутся на участке теплообменников. Здесь монтируют основное технологическое оборудование - шесть парных герметично закрытых емкостей. Именно здесь будет охлаждаться вода, которая поступает с конечных газовых холодильников коксового газа. И что очень важно, такая технология исключает любое взаимодействие содержимого емкостей с атмосферным воздухом.

- К этому масштабному проекту мы готовились давно. Это закрытый цикл конечных газовых холодильников. Все пары, которые ранее отдувались на открытых градирнях в атмосферу, после запуска системы будут оставаться в газопроводе коксового газа и соприкосновения с воздухом больше не будет. Охлажденный коксовый газ далее передается на использование в различных агрегатах, в том числе в коксовых батареях и отопительных печах прокатных цехов, - пояснил директор коксоаглодоменного сегмента ЕВРАЗ ЗСМК Сергей Бурылин.

Кроме участка теплообменников ведутся работы на 7 смежных площадках коксоагодоменного сегмента. В том числе серьезное перевооружение насосной станции - заменен парк насосного оборудования, будут установлены новые градирни, разрабатывается система управления, которая позволит наблюдать за процессом онлайн. Проектные решения получили положительные заключения экспертиз промышленной безопасности, для их реализации ЕВРАЗ ЗСМК выделяет более 800 млн рублей.

Как отмечают специалисты, этот проект направлен на кардинальное улучшение экологической ситуации на производстве без экономической выгоды.

Проведенные работы позволят полностью устранить вредные выбросы при охлаждении коксового газа - это 85 процентов вредных выбросов всего коксохимпроизводства ЕВРАЗ ЗСМК - около 1100 тонн в год.

А если перевести на ощущения, то исчезнет специфический запах, который порой чувствуют пассажиры электропоездов, курсирующих из Новокузнецка в сторону шахты «Большевик», Карлыка. Но в большей степени проект оценят сотрудники предприятия, работающие в районе действующей сейчас градирни. После реализации проекта это сооружение демонтируют.

После реализации проекта старую градирню снесут.

- Из-за особенностей работы старой градирни и происходит весь выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Когда завершат строительство нового объекта, эта градирня будет демонтирована и выбросы от оборотного цикла охлаждения коксового газа полностью прекратятся. Новая система способна работать более 50 лет без существенной замены оборудования, - отметил менеджер по строительству дирекции по управлению проектами ЕВРАЗ ЗСМК Дмитрий Князев.

- С точки зрения экологии этот проект имеет очень большой вес, проект входит в нацпрограмму «Чистый воздух». Выполняется он на основании того, что вредные вещества коксохимического производства, такие как аммиак, фенол и сероводород, цианистый водород выделяются от этого источника. Это имеет большое значение для улучшения условий труда наших работников для обеспечения здоровья, нормальной атмосферы на рабочих местах, - рассказала главный эколог –начальник службы охраны окружающей среды ЕВРАЗ ЗСМК Ольга Шадура.

Закрытый цикл охлаждения коксового газа - это только один из проектов ЕВРАЗ ЗСМК, включенных в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». За три года предприятие уже реализовало несколько проектов. Так, на аглофабрике завершена реконструкция газопылеулавливающих систем, в цехе обжига извести налажены технологические режимы работы печей, а на Западно-Сибирской ТЭЦ проведена модернизация электрофильтров.

Проект по внедрению технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре ЕВРАЗ планируют завершить до 2023 года.