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Общество23 августа 2021 7:49

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 августа: 179 заболели, 6 скончались, 186 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 179 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 50 448 человек. Общее число умерших - 1098 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 186 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 47 593 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1757 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 667 человек.

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