133-миллионным ущербом кузбасскому заказнику заинтересовалось ФСБ

Такая сумма ущерба охраняемой природной территории в регионе насчитана впервые. Фото: прокуратура Кемеровской области.

Первыми тревогу по поводу возможного нарушения закона забили возмущенные активисты-общественники, обнаружившие, что неподалеку от деревни Дмитриевка на участке в границах особо охраняемой территории строится асфальто-бетонный завод. О чем они и рассказали в интернете.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку этого сообщения. И в ее ходе подтвердился факт ведения незаконных работ на территории государственного Барзасского заказника - ООПТ регионального значения. В соответствии с федеральным законодательством, на таких территориях запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе строительство объектов.

Однако строители указывали на то, что у них имелось разрешение на ведение работ. И не обманывали. Вот только разрешение, хотя и настоящее, оказалось незаконным.

Как выяснилось, администрацией Кемеровского муниципального района без согласования с департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса был сформирован и предоставлен компании «Новосибирскавтодор» земельный участок, расположенный в границах заказника. С апреля нынешнего года на его территории велись строительные работы по возведению асфальтосмесительной установки и других сооружений. В результате был нарушен природный ландшафт и организованы свалки мусора. А самой особо охраняемой природной территории, по предварительным данным, был причинен ущерб в размере 133 миллионов рублей.

Органами прокуратуры решение об утверждении схемы расположения земельного участка было опротестовано. На сегодняшний день строительной компанией произведен демонтаж установленного оборудования, ведется подготовка к рекультивации, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, кемеровский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к «Новосибирскавтодору» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде.

Также материалы проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждены сразу два уголовных дела. Одно по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», второе - по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». С целью установления источников загрязнения и объема ущерба, причиненного окружающей среде, следствием, как сообщили в Управлении следственного комитета по Кемеровской области, будет проведена экологическая экспертиза.

Как рассказала руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области Евгения Тимченко, документы по этой ситуации запросило также областное управление ФСБ - там нарушение законодательства на территории ООПТ расценили как возможную угрозу экологической безопасности региона.

- Такая сумма ущерба из-за ведения хозяйственной деятельности на территории особо охраняемой природной территории в Кузбассе насчитана впервые, - добавила Евгения Тимченко.

СПРАВКА «КП»

Территория Барзасского заказника охватывает часть бассейна реки Барзас, от которой он и получил свое название. Был создан в 1972 году с целью разведения в Кемеровской области речного бобра.

В этом году в Кузбассе уже создали три новых ООПТ - памятник природы «Артышта » в Беловском районе, заказники «Увалы села Лучшево» в Прокопьевском районе и «Реликтовый» на территории Новокузнецкого и Таштагольского районов. Осенью планируется открытие заказника «Тайдонский» в Крапивинском районе.