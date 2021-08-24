Не лозунги, а готовые решения: партия «Новые люди» представила свою программу-манифест

Фото: партия «Новые люди».

Мероприятие, прошедшее в Москве в формате перфоманса - чтобы максимально сократить дистанцию между всеми его участниками, - собрало две с половиной тысячи делегатов со всей России. Кузбасс на съезде представляли кемеровчанка Кристина Фролова, новокузнечанин Кирилл Гарбузов, а также лидер Новых людей Кемеровской области Максим Смирнов.

Простые решения

Главным событием стала презентация предвыборной программы Новых людей. Ее озвучил создатель и лидер партии Алексей Нечаев.

Во многом программа основана на предложениях из регионов. Больше года эксперты из 11 профильных комитетов партии работали над предложениями по развитию России. В итоговый документ вошли восемь разделов: политическое устройство, экономика, безопасность и правопорядок, здравоохранение, оборона, образование, экология и внешняя политика.

Фото: партия «Новые люди».

В представленном на съезде манифесте подчеркивается, что партия стремится добиться своих целей эволюционным путем.

- Новые люди предлагают простые решения. Мы идем в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, - подчеркивает Алексей Нечаев.

Проводники прогресса

Новых людей неформально можно назвать партией сообществ. Среди сторонников «бирюзовой» политической силы - экологи и урбанисты, молодые мамы и сильные духом люди с ограниченными возможностями, предприниматели и социальные работники, заслуженные эксперты и молодежь.

Фото: партия «Новые люди».

- Я вижу у партии исключительно большой потенциал. Это серьезная политическая сила, которая подпитывается энергией сотен и тысяч людей. Людей молодых и пассионарных, готовых менять не только свою собственную жизнь, но и окружающий мир к лучшему, - отмечает Кристина Фролова.