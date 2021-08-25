Ретровечеринка, история золота, мифология на воде и выставка наивного искусства: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Выставка об истории освоения месторождений золота. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Родина «золотой лихорадки»

Идем на выставку, посвященную добыче драгметаллов в Кузбассе.

А вы знаете, что Кузбасс является родиной всех «золотых лихорадок» мира? Тогда вам прямая дорога в музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где сейчас проходит выставка, которая рассказывает об истории освоения месторождений золота на территории современной Кемеровской области в XIX - начале XX веков.

Поиск золота на территории Кузбасса начался почти на полвека ранее, чем в Калифорнии. Уже в 1820-е годы была разрешена добыча золота частным лицам, и территорию современной Кемеровской области охватила золотая лихорадка. Добыча золота производилась на россыпных месторождениях ручным способом. В начале XX века стал внедряться механизированный гидравлический способ добычи. В настоящее время геологи оценивают запасы золота в кузбасских недрах в 500 тонн. Сейчас открыто около 150 месторождений, из них 128 - россыпи.

Экспозицию выставки составили фотографии неизвестного автора из тематического альбома «Южно-Алтайское золотопромышленное дело. Система Балыксы. 1912 г.», подлинные инструменты для горных работ и промывки золота, фотографии приисков и рабочих поселков. На выставке можно будет узнать, как проходила добыча золота, как жили люди на приисках и много других исторических фактов, связанных с добычей этого редкого и дорогого металла.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-2) 36-00-92

Время работы: понедельник-среда, пятница - с 9.30 до 17.30, четверг - с 9.30 до 20.00, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 рублей

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Гастроли «Цирка на воде» в Новокузнецке подходят к концу. Фото: новокузнецкий цирк.

Синхронное плавание на арене

Смотрим красочное цирковое представление.

Если вы еще не ходили на представление «Цирка на воде» - самое время поторопиться: гастроли коллектива в Новокузнецке подходят к концу.

Магический сплав музыки, сложных гимнастических элементов в воздухе, прекрасной режиссуры, потрясающей хореографии в воде и спецэффектов с первых минут погружают зрителей в мир с мифическими существами, то летающими в воздухе, то плавающими и ныряющими в воде, то прыгающими по островкам в фонтанах огня и воды.

Мастера спорта международного класса по синхронному плаванию исполняют свои хореографические и акробатические композиции. И детей, и взрослых впечатлят номера дрессуры в воде с морскими львами, а также с крокодилом и питонами. Но не будем рассказывать обо всех сюрпризах представления, чтобы не лишить зрителей удовольствия увидеть это самим.

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70, т.: (384-3) 77-54-45

26 августа, начало в 18.00

28 августа, начало в 12.00 и 17.00

29 августа, начало в 12.00

Цена билетов: от 900 до 1700 рублей

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Выставка «Наивы Кузбасса». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Искренность на грани с наивностью

Идем на выставку самобытных художников Кузбасса.

В Доме купца Фонарева открылась выставка «Наивы Кузбасса», в которой собраны произведения, созданные 11-ю самобытными художниками из разных городов региона.

Экспозицию составляют более 30-ти живописных работ, которые прошли отбор всероссийского и международного жюри и экспонировались на всероссийских выставках, а также участвовали в московском международном фестивале «Фестнаив» в 2007, 2010, 2013 и 2017 годах. Большинство работ на выставке представляют собой жанровые сценки, но есть и природные пейзажи, тематические картины, посвященные 75-летию Великой Победы.

Что за жанр такой - «наив»? Писать о том, что важно и близко, как в жизни - в этом и есть смысл и суть наива. Как выразилась одна из кемеровских художниц, реализм - это момент, а наив - то, что рождается в душе и порой долго. Одну-единственную картину художник наивного искусства может писать месяцами. Сначала эскизы пишутся карандашом, а после - цветом.

Другое название этого жанра - примитивизм. Его яркий представитель - известный художник Иван Селиванов. Знакомо вам его творчество или нет, обязательно сходите на эту выставку. Картины, представленные на ней - искренние и граничащие с наивностью - могут стать для вас приятным открытием.

Дом купца Фонарева

ул. Водопадная, 19, т.: (384-3) 37-38-33

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30

Цена билетов: от 30 до 80 рублей

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Если вам немножко за 30...

Отправляемся на танцевальный вечер в стиле ретро.

Много лет назад в Новокузнецке проходили танцевальные вечера, на которых собирались помимо студентов и старшеклассников и взрослые люди - это первостроители, геологи, шахтеры, рабочая молодежь. А помните ли вы те прекрасные времена?

Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района решил возродить эту добрую традицию и теперь каждую пятницу здесь проходят танцы для тех, кому за тридцать.

На вечере присутствующие ощутят располагающую атмосферу танца, музыки и любимых песен. Здесь можно будет встретиться со старыми знакомыми, а также завести новые знакомства. В программе преимущественно музыка 60-90-х годов.

Культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района

ул. Макеевская, 6А, т.: (384-3) 73-02-30

27 августа, начало в 19.00

Цена билетов: 50 рублей