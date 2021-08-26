В Кузбассе спустился в забой первый в мире автосамосвал Komatsu в корпоративных цветах на разрезе «Барзасское товарищество» АО «Стройсервис»

Автосамосвал Komatsu HD785, который стал сотым в истории отношений между компаниями АО «Стройсервис» и японским концерном.Фото: АО «Стройсервис».

Накануне всероссийского Дня шахтера на разрезе «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» прошел торжественный ввод в эксплантацию нового технологического автосамосвала Komatsu HD785, который стал сотым в истории отношений между компаниями АО «Стройсервис» и японским концерном. Абсолютно вся техника Komatsu имеет высокую производительность, надежность, экологичность и обладает комфортными рабочими местами для водителей и машинистов.

В начале июня генеральным директором АО «Стройсервис» Дмитрием Николаевым и генеральным директором ООО «Комацу СНГ» Морита Ёшихиро заключено соглашение на поставку более 130 единиц горнотранспортного оборудования машиностроительного концерна Komatsu. Важно, что системное обновление всего парка оборудования - это стратегическая задача, стоящая как перед предприятием, так и перед правительством Кузбасса. Результатом реализации программы служат современные и комфортные места для тысяч сотрудников и забота об окружающей среде.

Японские партнеры приняли участие в передаче нового автосамосвала предприятию. Фото: АО «Стройсервис».

Торжественная передача машины партнерам АО «Стройсервис» руководителями концерна Komatsu в России, Ярославского завода и «Сумитек интернейшнл» состоялась на площади возле АБК горного участка разреза «Барзасское товарищество». Презентация была организована в стиле техно-шоу, которое готовили целый месяц. Перед зрителями нон-стопом исполнили классический русский балет, современный брейк-данс в японских национальных нарядах, а эквилибристы показывали акробатические номера на поднятых вверх ковшах экскаваторов в сопровождении группы барабанщиков. В завершении шоу машинисты с помощью экскаваторов Komatsu разливали напитки в фужеры для гостей.

- Komatsu – наш ключевой партнер и один из главных факторов, который ведет нашу компанию к успеху, - подчеркнул генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. – Сделав ставку на такое взаимодействие, мы чувствуем себя уверенно на рынке, в производстве благодаря нашим японским партнерам. Сегодня без техники Komatsu не обходится ни одно наше угольное предприятие.

В свою очередь, генеральный директор «Комацу СНГ» Морита Ёшихиро отметил:

- Компании Komatsu уже 100 лет и 50 из них мы работаем в России. Нам очень льстит, что россияне сравнивают наш самосвал HD785 за его простоту и надежность с известным на весь мир автоматом Калашникова. Для нас большая честь передать компании «Стройсервис» 100-й автосамосвал HD785 в корпоративных цветах компании, как начало следующего этапа в нашем партнерстве по поставке следующей партии в 100 таких машин.

Генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев отметил, что без техники Komatsu не обходится ни одно угольное предприятие компании. Фото: АО «Стройсервис».

Гости по достоинству оценили не только мощь и внушительность Komatsu HD785 №100, но и его облик. Карьерный самосвал вышел с конвейера российского завода Komatsu в Ярославле. Машина окрашена в корпоративном стиле компании АО «Стройсервис». Уникальность проекта заключается в адаптировании фирменного колора компании к сложной поверхности самосвала, его непростому рельефу с ребрами жесткости, лестницами, перилами и другими элементами.Известный в мире российский художник Георгий Куринов, который работает в стилях street-art и industrial, занимался покраской деталей корпуса. Для долговечности автокраски специалисты сервисной компании «Сумитек интернейшнл» проводили финальную лакировку бронирующим лаком. Подготовка поверхности, окраска и финальное нанесение специальным броне-лаком длились 14 дней. Использовали сто литров лучшей в мире автомобильной краски и лака. Покрытие получилось как с завода и прослужит долго. Кроме того, в условиях разреза машину можно смело мыть - на яркость и целостность краски это никак не повлияет.

Также произошло не менее значимое событие, которое отмечает доверительные деловые отношения и настоящую дружбу между АО «Стройсервис» и автоконцерном Komatsu. Гости и работники предприятия высадили сто елей высотой до двух метров, что лишний раз подчеркивает политику региона - «Чистый уголь - Зелёный Кузбасс». В парке разместили еще один подарок угольщикам - скульптуру «Медведя», сделанную из металла на заводе Komatsu в Ярославле. Ее вес - 544 кг, рост - более 2,5 м. Медведь, стоящий на задних лапах и держащий секиру - символ города, он изображен на гербе Ярославля, утвержденном еще в 1730 году.

- В первую очередь мы понимаем, что Кузбасс является совершенно особым регионом. Техника и производство Японии и Ярославского завода сюда поставляется в больших количествах, она пользуется очень хорошей репутацией у клиентов в Кузбассе. Для нас это очень важно, мы надеемся, что этим расположением кузбасских клиентов мы сможем пользоваться и дальше. Более того со своей стороны, мы рассматриваем Кузбасс не просто как рынок сбыта, а как наш своеобразный партнерский регион, в который мы хотим не только поставлять технику, но и принимать участие в развитии региона, - рассказал генеральный директор «Комацу мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши.

Презентация автосамосвала подарила зрителям незабываемые впечатления. Фото: АО «Стройсервис».

Угледобывающая техника будет поставляться до 2023 года - с ее приходом АО «Стройсервис» будет один из самых крупных парков техники Komatsu в России - более 380 единиц. Машины, как и представленный на презентации технологический автосамосвал Komatsu HD785, отличаются двигателями, которые обеспечивают низкий уровень потребления топлива. Кроме того, уровень очистки выхлопных газов соответствует международным экологическим требованиям, а радиаторы охлаждения не содержат свинец, все используемые материалы подлежат вторичной переработке и использованию.

- Автосамосвал HD785 зарекомендовал себя, как надежная и упорная машина в сложных условиях работы, поэтому мы знаем и понимаем, чего от него ждать, делаем на него очень большую ставку. На нашем предприятии уже достаточно много экскаваторов Komatsu, техника между собой очень хорошо дружит. В плане взаимодействия технологической цепочки, соответственно, в паре техника позволяет достичь наивысших результатов. Компания Komatsu относится очень бережно к экологии. Вся техника имеет наименьшие выбросы в атмосферу, что соответствует всем мировым стандартам, - отметил генеральный директор разреза «Барзасское товарищество» Владимир Венгер.