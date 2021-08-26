Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 августа: 182 заболели, 5 скончались, 184 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 182 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 50 988 человек. Общее число умерших - 1114 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 184 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 48 142 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1732 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 823 человек.