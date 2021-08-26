Впервые за полтора года в Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда

Фото: Олег Рукавицын.

С 6 по 9 сентября предстоит самое важное событие в сфере охраны труда в России. Признанные специалисты и эксперты в этой области соберутся в Сочи, в Парке науки и искусства «Сириус» на VI Всероссийскую неделю охраны труда. Из-за сложной эпидемиологической обстановки ВНОТ не проводилась уже полтора года. Сейчас она возвращается в традиционном очном формате и должна стать полноценной рабочей площадкой для представителей Минтруда, органов исполнительной власти, руководителей ведомств и компаний.

Мероприятие федерального уровня - это для участников Недели долгожданная возможность в живом общении обсудить самые актуальные темы. В том числе - производство в современных условиях после пандемии и применение новых технологий, государственное управление охраной труда, цифровизацию, вопросы медицины труда. Отраслевые совещания с привлечением иностранных спикеров проведут крупнейшие российские компании и профильные ведомства. Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс.

- Долгое время в обществе было принято считать, что охрана труда - это забота больших предприятий, где работают тысячи людей, и что эти вопросы редко выходят за пределы соблюдения правил безопасности на производстве. Но за последние два года появилось большое количество вопросов, которые необходимо обсуждать всем вместе, - говорит Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Важнейшей задачей, которая касается каждого, министр считает сохранение здоровья людей на рабочем месте.

- Главная для нас тема - это, безусловно, изменения в Трудовом кодексе, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года, - считает первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. - Основные комментарии к обновлению Кодекса будут даны в ходе сессий деловой программы ВНОТ. Еще один важный вопрос - будущее рынка труда, меняющиеся трудовые отношения, а следовательно - и новые вызовы в сфере охраны труда.

За 4 дня на площадках Недели состоится более 100 мероприятий. Центральными событиями деловой программы станут стратегическая пленарная сессия «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» и международная конференция «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис. Инвестиции в устойчивую систему охраны труда». В этих дискуссиях примут участие высокопоставленные государственные деятели, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере охраны труда. На повестке дня - широкий круг вопросов, которые перед государством, работодателями и сотрудниками ставят новая реальность и последствия «коронакризиса» во всех странах мира. Речь пойдет о поиске и оптимизации бизнес-моделей, современных цифровых форматах взаимодействия государства, граждан и работодателей, защите здоровья и жизни сотрудников, модернизации законодательства с учетом новых реалий рынка труда.

В отдельное направление в рамках ВНОТ выделены медицина труда и забота о самочувствии сотрудников. Пойдет подробный разговор о корпоративных программах профилактики онкологических заболеваний, современных стандартах оказания первой помощи пострадавшим, профилактике COVID-19, а также об эмоциональной безопасности и защите людей от профессиональных заболеваний в будущем. Деловая программа включит в себя мастер-классы, ток-шоу и стратегические демо-бизнес-симуляции, а также отдельный мастер-класс Фонда «Сколково».

Важным событием Недели станет проект «Открытый микрофон». На официальном сайте ВНОТ желающие уже сейчас могут задать вопросы Минтруду России, Роструду, ФСС ФСС РФ и ПФР. Ответам на вопросы будет посвящена отдельная сессия деловой программы ВНОТ. Вопросы, которые тайминг не позволит обсудить, будут направлены для проработки, а авторы вопросов получат обратную связь от соответствующих ведомств.

Узнать условия участия во Всероссийской неделе охраны труда можно на сайте rusafetyweek.com.

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