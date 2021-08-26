Ипотека в ВТБ становится еще более привлекательной

Стать обладателем заветных квадратных метров жителям Кузбасса становится все более реальным. Банк ВТБ, как один из ведущих игроков рынка ипотечного кредитования, предлагает кузбассовцам оформить кредит, используя одну из программ, которые на сегодняшний день предлагает банк. Заявку на кредит можно подать любым удобным способом - на сайте ВТБ, либо в приложении ВТБ Онлайн. Интерес кузбассовцев к ипотечным программам ВТБ остается высоким, значительную роль в этом, несомненно, оказывают меры господдержки, а также развитие онлайн-сервисов банка, которые позволяют ускорить процесс получения кредита.

По данным банка ВТБ за первое полугодие 2021 года жители Кузбасса оформили в ВТБ ипотечных кредитов на сумму 5,4 млрд рублей. Как пояснила Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе, значительную долю в выдачах ипотеки занимает программа рефинансирования - по ней жители области оформили кредитов на 1,2 млрд рублей. Еще 500 семей воспользовались льготными кредитами на сумму около 1,4 млрд рублей на покупку жилья в регионе в рамках программ «Ипотека с господдержкой 2020» и «Семейная ипотека» со ставкой 5%.

Хорошие новости для тех, кто еще не воспользовался условиями льготной ипотеки, правительство приняло решение о продлении сроков ее действия до 2023 года. И банк поддерживает эту инициативу, это позволит семьям, которые планируют рождение ребенка, быть уверенными в том, что государство поддержит их в случае необходимости улучшить жилищные условия.

Кроме того, новые условия позволят девелоперам планировать строительство объектов и быть уверенными в ожидаемом спросе на них. По мнению спикера, дополнительными драйверами эффективности программы могут стать инициативы банков и застройщиков, направленные на повышение доступности жилья и ипотеки для молодых семей с детьми.

Напомним, что в рамках господдержки можно рефинансировать ипотеку и существенно снизить нагрузку по ранее полученному кредиту.

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