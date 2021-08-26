Шесть новокузнечан пострадали в ДТП по дороге в аэропорт

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ночью, в четверг, 26 августа, в соседнем с Кузбассом Новосибирске произошло крупное ДТП, в котором пострадали жители Новокузнецка - сразу шесть человек.

Авария произошла на перекрестке улиц Зеденодолинской и Гусинобродского шоссе в 1.26. До конечной точки маршрута - аэропорта Толмачево, куда из Новокузнецка и направлялся микроавтобус с десятью пассажирами, оставалось около часа пути. В салоне было темно, и большая часть пассажиров дремала, коротая дорогу. В какой-то момент водитель микроавтобуса решил пойти на обгон. Вот только выбрал участок дороги, где такой маневр запрещен, но 65-летний водитель, видимо, понадеявшись на свой многолетний опыт, проигнорировал дорожный знак. В следующие секунды на «встречке» показался большегрузный автомобиль Mercedes-Benz Actro, который направлялся в Кемерово. Водитель микроавтобуса не успел вернуться в свою полосу и машины столкнулись.

Удар пришелся в боковую часть микроавтобуса и был такой силы, что пассажиры послетали со своих мест, а водителя зажало в собственном кресле. Позднее извлекать его из кабины с помощью гидравлического инструмента пришлось сотрудникам МЧС. Они и передали его приехавшим врачам «Скорой помощи».

Кроме того, медицинская помощь понадобилась шести пассажирам микроавтобуса, среди которых оказалась и девушка подросток. Она получила травму лица и перелом носа. Другую пассажирку автобуса- 58-летнюю женщину, получившую многочисленные переломы и ушиб головного мозга, увезли в больницу в тяжелом состоянии. Всего же с места ДТП были госпитализированы четыре человека.

- Водитель микроавтобуса прошел медосвидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение, которое показало, что в момент аварии он был трезв. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кроме того, уже установлено, что пассажиров из Новокузнецка вез житель Новосибирска - индивидуальный предприниматель. Теперь законность его деятельности проверит прокуратура, а новосибирский следственный комитет в свою очередь поднял вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно-транспортного происшествия из полиции в свое производство, что для виновника ДТП может обернуться уголовным делом и судимостью.