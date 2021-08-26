Кузбассовцы спросили губернатора о нехватке врачей, об экологии и дорогах

Кузбассовцы задали Сергею Цивилеву много вопросов Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Губернатор Кузбасса 26 августа провел прямую линию, в ходе которой Сергей Цивилев в течение двух часов отвечал на вопросы жителей. Около трех тысяч вопросов поступило от кузбассовцев на платформу «Кузбасс Онлайн» и в колл-центр. Жители региона могли не только обратиться к губернатору, но и проголосовать за самые актуальные вопросы на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Кроме того, список вопросов для прямой линии сформировали по итогам голосования.

Больше всего жителей интересовали темы, которые касаются повышения цен, вакцинации от коронавируса, газификации, строительства объездной дороги вокруг Кемерова и ремонта дорог в муниципалитетах, здравоохранения и образования.

О нехватке врачей в поликлиниках и больницах

- Проблема стоит очень остро, она формировалась годами, приходится решать. Мы запустили целый комплекс действий - вы знаете про федеральные программы «Земский» врач» и «Земский фельдшер», и есть региональная программа по привлечению специалистов в поликлиники и больницы. Мы стараемся увеличивать количество медицинских кадров с помощью абитуриентов ВУЗов: за последние два года мы на 230 человек увеличили количество бюджетных мест в нашем медицинском университете - 30% прироста. Большая часть из них - целевая, то есть большинство выпускников останется здесь, в Кузбассе, - рассказал губернатор Кузбасса.

Объездная дорога вокруг Кемерова

- Это невероятно важный вопрос. Такой объем машин, который проходит в сутки через город, вредит и покрытию, и экологии город: разбитие дороги, возникают пробки. Проблема никогда не решалась, но сейчас мы добились определенных успехов: выделены федеральные средства. Маршрут дороги пройдет от Топкинского кольца, вокруг Кемерова с пересечением Томи, потом выходит на развилку с федеральной трассой со стороны поворота на Кедровку. Дорога вошла в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую поддержал президент России Владимир Путин. Мы приступим к строительству уже в этом году, - сообщил глава региона.

Об экологической ситуации в городах

За последние два года в Кузбассе появилось 1205 экологичных автобусов на газомоторном топливе. Выбросов стало меньше из-за сокращения количества заводов со времен СССР. Кроме того, все крупные заводы подписали соглашение об уменьшении количества выбросов. Все предприятия выполняют программу по очистке производств. Что касается частного сектора, газификация и догазификация развивается и продолжается. Среди «малых экологических дел», за которыми мы внимательно следим, - строительство парков и скверов, ремонт дорог, создание общественных пространств, - отметил Сергей Цивилев.

О чем еще говорил глава региона на прямой линии, расскажем в самое ближайшее время.