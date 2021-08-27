Инвестировать с ВТБ удобно

Жители Кузбасса стали больше сберегать, к таким выводам пришли специалисты банка ВТБ. При этом кузбассовцы выбирают не только классические депозиты, но и инструменты инвестирования - ИИС. Открыть инвестиционный счет удобно, процедура занимает несколько минут. Будущий инвестор может использовать удобное приложение ВТБ Мои инвестиции, в котором есть вся полезная информация по стоимости акций, облигаций, актуальная аналитика по рынку, робот-советник поможет начинающим инвесторам собрать персональный портфель ценных бумаг.

Начать инвестирование возможно в любом возрасте, брокерский счет открывается всем клиентам старше 18 лет. Клиенты банка могут пройти бесплатное обучение в «Школе инвестора ВТБ», воспользоваться бесплатными сервисами аналитический поддержи и даже подключить индивидуального консультанта, который, исходя из введенных клиентом параметров, будет давать актуальные рекомендации.

Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе озвучила прогнозы о том, что ожидается 6-9% рост спроса на сбережения в этом году, по сравнению с прошлым годом.

В отношении инструментов управления средств и повышения их капитализации, в настоящий момент банк ВТБ предлагает широкую линейку вкладов и инвестиционных инструментов, рассчитанных на любой начальный капитал.

Как отметила Анжелика Рогожкина, для зарплатных клиентов ВТБ повышает доходность по вкладам. При открытии нового вклада «Надежная основа» они смогут получить дополнительную надбавку на новые размещенные средства, а также повышенную доходность. Как пояснили в банке, клиенты могут открывать неограниченное количество депозитов любым удобным способом: в интернет-банке, мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также в офисе ВТБ. Минимальная сумма вклада составляет 30 тысяч рублей, срок - 370 дней. Выплата процентов производится ежемесячно. Надбавка в рамках акции выплачивается единоразово, не позднее календарного месяца, следующего за месяцем окончания срока по вкладу. Пополнение, частичное снятие и продление не предусмотрено.

С 6 июля ВТБ повысил ставку по накопительному счету «Копилка». Теперь можно на первые 3 месяца получить 6% годовых. Жители области активно пользуются этим сервисом - порядка 70-80% накопительных счетов «Копилка» клиенты открывают онлайн.

Отметим, что за 6 месяцев портфель привлеченных средств частных лиц ВТБ в Кузбассе увеличился на 5%, до 77 млрд рублей. Объем инвестиционных продуктов в его составе вырос на четверть - до 26,3 млрд рублей.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015.