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Общество27 августа 2021 7:38

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа: 179 заболели, 4 скончались, 187 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 179 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 51 167 человек. Общее число умерших - 1118 за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 187 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 48 329 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1720 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 160 человек.

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