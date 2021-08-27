Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа: 179 заболели, 4 скончались, 187 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 179 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 51 167 человек. Общее число умерших - 1118 за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 187 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 48 329 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1720 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 160 человек.